Hoy juegan Patronato vs Huracán y Argentinos vs Aldosivi. Mañana lo harán San Lorenzo y River, dos que buscan revertir la imagen del debut. Después de más de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus, el fútbol argentino pondrá segunda desde hoy, con el inicio de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Este viernes, la programación se abrirá con dos partidos: Patronato vs Huracán (19.00) y Argentinos Juniors vs Aldosivi (21.15). En tanto, mañana sábado se disputarán otros tres encuentros. La jornada se abrirá con Banfield vs Godoy Cruz (16.00) y continuará luego con la presentación de dos "grandes" que buscarán mejorar lo realizado en la primera fecha: San Lorenzo recibirá a Estudiantes de La Plata (18.30), mientras River Plate volverá a ser local, esta vez ante Rosario Central (21.15). Para el domingo quedan cuatro juegos: Arsenal vs Atlético Tucumán (11.00), Gimnasia vs Vélez (16.15), Unión vs Racing Club (18.45) y Newells vs Boca Juniors (21.15). El lunes, la programación se cierra con tres cotejos: Independiente vs Colón (17.00), Talleres vs Lanús (19.15) y Central Córdoba vs Defensa y Justicia (21.30).

MAÑANA, RIVER INTENTARÁ RECUPERARSE DE LA DERROTA SUFRIDA ANTE BANFIELD EN EL DEBUT.



Primera División:

Comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional

