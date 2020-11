AVANZÓ INDEPENDIENTE

Independiente de Avellaneda avanzó a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana al empatar anoche 1-1 como visitante con Atlético Tucumán. El Rojo, que había ganado 1-0 en la ida con gol de Silvio Romero, se adelantó ayer con otro tanto de su capitán, pero Leonardo Heredia empató antes del entretiempo. En la segunda parte, los dirigidos por Lucas Pusineri sostuvieron el resultado con una gran actuación de su arquero Sebastián Sosa, aunque también desperdiciaron oportunidades para sentenciar el pleito. El próximo rival de Independiente será Fénix de Uruguay, que eliminó a Huachipato de Chile.

UNIÓN LO REVIRTIÓ

Después de perder 1-0 en la ida como local, Unión logró dar vuelta su serie ante Emelec de Ecuador, al que derrotó anoche por 2-1 como visitante con goles de Javier Cabrera y Fernando Márquez. El Tatengue enfrentará en Octavos de Final a Bahía de Brasil, que eliminó a Melgar de Perú con una contundente victoria 4-0 como local. Los otros tres equipos argentinos que siguen en carrera son: Vélez Sarsfield, que se medirá con Deportivo Cali; Lanús, que jugará ante Bolívar de Bolivia; y Defensa y Justicia, que chocará ante Vasco da Gama de Brasil.

CONVIRTIÓ LO CELSO

Por la tercera fecha de la Europa League, Tottenham derrotó 3-1 como visitante al Ludogorets de Bulgaria con un tanto de Giovani Lo Celso. La participación argentina se completa con Nicolás Otamendi, quien fue expulsado en Benfica, que igualó 3-3 con Rangers; la titularidad de Exequiel Palacios y Lucas Alario en la victoria 4-2 de Bayern Leverkusen sobre H. Beer Sheva; el ingreso de Nehuén Pérez en Granada (le ganó 2-0 a Omonia Nicosia); la titularidad de Federico Fazio en Roma (5-0 al CFR Cluj); la participación del arquero Walter Benítez en Niza (perdió 3-2 con Slavia Praga); el gol en contra que Marcos Senesi se hizo en Feyenord (que igualmente venció 3-1 a CSKA Moscú); el ingreso de Nicolás Gaitán en Braga (que fue goleado 4-0 por Leicester); la titularidad de Emanuel Insúa en AEK Atenas (superó 4-1 a Zorya Lugansk); y la participación de Gerónimo Rulli y Ramiro Funes Mori en la goleada 4-0 de Villarreal sobre Maccabi Tel Aviv.

TURCO CAMPEÓN

Monterrey, equipo dirigido por Antonio Mohamed, se consagró campeón de la Copa de México tras igualar 1-1 con Tijuana para así imponerse 2-1 en el global. En los Rayados jugaron los argentinos Nicolás Sánchez (marcó el gol en la ida), Matías Kranevitter, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori.

LIGA DE ESPAÑA

Hoy comienza la 9ª fecha con el duelo Elche vs Celta de Vigo (17.00, ESPN). Mañana, en tanto, Barcelona recibirá a Betis con el objetivo de ponerle fin a una racha de tres partidos sin triunfos. Además, el sábado también juegan: Huesca vs Eibar, Sevilla vs Osasuna y Atlético Madrid vs Cádiz (17.00, ESPN).

PREMIER LEAGUE

Este viernes se pone en marcha la 8ª fecha con dos encuentros: Brighton vs Burnley (14.30, ESPN) y Southampton vs Newcastle (17.00, ESPN). En tanto, mañana, Leeds buscará la recuperación en su visita a Crystal Palace (12.00, ESPN) luego de haber sido goleado por Leicester. La jornada del sábado se completa con Everton vs Manchester United (9.30, ESPN), Chelsea vs Sheffield United y West Ham vs Fullham.

SERIE A

La séptima fecha comienza hoy con la presentación del sorprendente Sassuolo (2º con 14 puntos), que recibirá a Udineses desde las 16.45 (Fox Sports). Mañana sábado jugarán: Cagliari vs Sampdoria, Benevento vs Spezia y Parma vs Fiorentina.