Festejos por los 100 años del recreo Blondeau

Trujillo resaltó el valor histórico del lugar y el esfuerzo de la familia Firpo. La Ministra de Gobierno bonaerense acompañó el acto de manera virtual junto al propietario del histórico establecimiento Ismael Firpo, el Director Provincial de Turismo, autoridades municipales y Concejales del PJ-Frente de Todos. La Presidenta del bloque, Soledad Calle, solicitó a la funcionaria trabajar en conjunto para finalizar el camino que une el Canal Alem con la Ruta 12 y concretar así el acceso vía terrestre. La celebración por los 100 años del Recreo Blondeau comenzó a gestarse semanas atrás, a través de una campaña solidaria para restaurar y acondicionar el histórico predio, que cerrara sus puertas en 2017 tras la crisis económica, la falta de turistas y de impulso a la propuesta recreativa en el delta campanense. Nuevos aires, la puesta en valor del recreo, donaciones y colaboraciones comunitarias, lograron la concreción de la celebración de los 100 años, a la que virtualmente participó la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, junto al Director Provincial de Islas bonaerense, Eugenio Ligessmeger. En el recreo, junto a Ismael Firpo estuvieron la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, el Concejal Oscar Trujillo, la Subsecretaría de Políticas Integrales en Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana, Nancy Bianchi, y demás representantes del Municipio, vecinos y pobladores del sector. En primero lugar, el Concejal Trujillo reseñó la historia del Recreo Blondeau y destacó el esfuerzo de la familia Firpo en mantener vivo el lugar emblemático para el Delta local y la comunidad toda. "La rica historia de este lugar cobra sentido hoy. Este es un patrimonio cultural no solo de Campana sino de todo el Delta, y está vivo. Y espero podamos seguir dándole valor, arquitectónico e histórico, y continuar acompañándolo a Ismael y a su familia. Este es el corazón de la identidad isleña de nuestra Ciudad. Es muy emocionante estar aquí hoy" sostuvo. También Soledad Calle resaltó el valor histórico y cultural del recreo, situándolo en un lugar destacado para el desarrollo isleño el cual debe darse "con producción, turismo, y empren-dimientos sustentables". Luego, la Ministra García agradeció la invitación a participar del encuentro, y puso en relieve el interés cultural que representa el lugar, junto al esfuerzo de la familia que lo regentea, poniéndose a disposición de ellos. "Empezamos a ponerle la mirada desde distintos lados. No se puede pensar en la producción sin infraestructura" dijo, y recordó la falta de conectividad evidenciada durante el combate de incendios recientes. "Nos hemos planteado tener una política activa con el Delta, porque creemos que es la perla de la Provincia. Emprendedores como Firpo, quienes aguantan en la isla y no es cosa sencilla pese al amor que tienen por el lugar donde viven, necesitan del acompañamiento del Estado. Lo felicito en particular, lo que ha hecho con el recreo que es realmente bellísimo" señaló la funcionaria, quien agradeció las gestiones realizadas por todo el equipo del PJ-Frente de Todos, en la persona de la Presidenta del bloque, Soledad Calle. La propia Calle en uso de la palabra pidió a la Ministra por un histórico reclamo de los isleños. "Años deseando un camino que una el Canal Alem con la Ruta 12, y permita llegar a turistas por otra vía, y a los vecinos conectarse con el resto de la Ciudad. Asumimos el compromiso de trabajarlo junto a Ustedes, y las demás autoridades provinciales. Nos permitimos transmitirlo y tramitarlo junto a las autoridades municipales" afirmó la edil. El Recreo Blondeau fue acoplado al Fondo de Turismo otorgado por la Provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia. Esto posibilitó volver a creer en la posibilidad de continuar haciendo historia, sumando momentos a esos cien años de vida que han visto pasar a familias de vecinos y turistas.

El Municipio colocó una placa conmemorativa por los 100 años del "Blondeau".





Ismael Firpo, junto a autoridades locales, descubrieron una placa recordatoria del Centenario.





La Concejal Soledad Calle pidió por la concreción del camino que une al recreo con la Ruta 12.





Vía zoom, las autoridades provinciales participaron del acto.





Vecinos e invitados que asistieron al evento.



Festejos por los 100 años del recreo Blondeau

