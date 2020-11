La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine sufrió una doble derrota en su presentación ante Chacarita







Cayó 1-0 en cada uno de los dos partidos disputados ayer en San Martín. Las peores noticias fueron las salidas por sendas lesiones de Santiago Moyano y Sergio Sosa, quienes serán evaluados en los próximos días. Este sábado 7 de noviembre debía comenzar el torneo reducido de la Primera Nacional para definir los dos ascensos a la Liga Profesional. Sin embargo, ese inicio se postergó, por ahora, para el 21 de este mes. Por eso, Villa Dálmine viajó ayer hasta San Martín para un nuevo amistoso de preparación. Fue ante Chacarita, en una jornada que se dividió en dos partidos de 80 minutos que tuvieron idéntico marcador: 1-0 a favor del Funebrero. En esta oportunidad, Felipe De la Riva mantuvo el 3-4-2-1, aunque introdujo dos cambios en la formación titular. Uno, obligado: Lucas Bruera ocupó el arco porque Juan Manuel Ojeda viene entrenando diferenciado por una lesión muscular. Y otro táctico: Juan Ignacio Alvacete jugó como marcador central izquierdo en lugar de Maximiliano Pollacchi. En el arranque del encuentro, Chacarita se mostró más firme y dinámico, aprovechando las proyecciones de Juan Cruz González para desnivelar por derecha. Así generó las dos primeras aproximaciones de peligro. El Violeta logró emparejar las acciones a partir de la tarea del tándem Nelle-Recalde en el centro del campo. Así pasó a controlar más el balón y también el ritmo y las acciones de juego. Incluso, a los 15 minutos tuvo una buena chance para adelantarse en el marcador: Rizzi habilitó a Fernández a espaldas de la última línea local, pero Chimba no pudo liquidar ante el achique de Trípodi; y tampoco pudo hacerlo luego Sánchez en el rebote. En la continuidad del encuentro, el equipo de nuestra ciudad dispuso de una mejor tenencia del balón y no pasó sobresaltos defensivos, pero careció de profundidad para llegar al área rival y generar nuevas ocasiones de peligro. En el inicio de la segunda parte, una falta de Maximiliano García a Alexis Vega dentro del área derivó en el penal que Matías Sánchez transformó en el único gol del partido (Bruera adivinó su intención, pero no alcanzó a manotear el remate). De allí en adelante no le quedó un trámite cómodo al Viola, a pesar que manejó mejor que el Funebrero las acciones y el territorio. El juego se hizo más friccionado y trabado. Incluso, Santiago Moyano debió dejar el terreno por un problema en la rodilla tras sufrir una fuerte falta de Rodrigo Insúa. La mejor opción que tuvo Villa Dálmine para nivelar el marcador fue una individual de Catriel Sánchez, quien enganchó dentro del área y exigió luego a Trípodi contra el primer palo. Luego, Gonzalo Groba contó con su oportunidad para estirar las diferencias para Chacarita. En los segundos 80 minutos de la mañana en San Martín, Villa Dálmine cayó nuevamente 1-0 por un tanto marcado por Juan Pablo Gobetto a los 5 minutos de la primera parte. En este encuentro, como viene ocurriendo en esta preparación, De la Riva presentó una alineación conformada en su mayoría por jugadores de las divisiones juveniles. Incluso, el arquero Francisco Salerno, quien ya firmó contrato profesional, tuvo sus primeros minutos "amistosos". La mala noticia que dejó este segundo partido fue la molestia muscular que obligó a Sergio Sosa a dejar la cancha (ingresó Valentín Umeres en su lugar). Tanto "el Colo" como Moyano serán evaluados desde el lunes, mientras Ojeda continúa con su rehabilitación para tratar de llegar de la mejor manera al 21, si es que finalmente comienza el torneo en esa fecha (esta semana se conocería el formato del certamen, que se dividiría en cuatro zonas, según los últimos rumores). Igualmente, antes, el Violeta disputará un nuevo amistoso de preparación: será el sábado 14 frente a Flandria, nuevamente como visitante. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO CHACARITA (1): Emanuel Tripodi; Juan Cruz González, Diego Menghi, Alan Robledo, Rodrigo Insúa; Alexis Vega, Luciano Perdomo, Agustín Piñeyro, Matías Sánchez; Ramiro Fergonzi y Juan Ignacio Baiardino. DT: Claudio Biaggio. VILLA DÁLMINE (0): Lucas Bruera; Santiago Moyano, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. GOL: ST 1m Matías Sánchez (C), de penal. CAMBIOS: PT 27m Gonzalo Groba x González (C). ST 5m Maximiliano Pollacchi x Moyano (VD), 16m Diego Rivero x Sánchez (C), 18m Sergio Sosa x Garro (VD), 19m Laureano Tello x Lando (VD), 23m Elías Alderete x Fergonzi y Aarón Barquett x Vega (C), 37m Franco Daranno x Baiardino (C). AMONESTADOS: Insúa y Piñeyro (C). CANCHA: Chacarita. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 40 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO CHACARITA (1): Agustín Cousillas; Facundo Tallarico, Gonzalo Rocaniere, Ramiro Ríos; Aarón Barquett, Diego Rivero, Juan Pablo Gobetto, Franco Daranno; Gonzalo Groba; Lucas Lezcano y Elías Alderete. DT: Claudio Biaggio. Luego ingresaron: Alejandro Vignati, Alan Ledesma, Nicolás Chávez y Gonzalo Córdoba. VILLA DÁLMINE (0): Francisco Salerno; Leonel Montani, Maximiliano Pollacchi, Francisco Lavielle, Agustín Nievas; Franco Marchetti, Gino Olguín, Laureano Tello; Gastón Martiré, Sergio Sosa y Lucas Cajes. DT: Felipe De la Riva. Luego ingresaron: Valentín Umeres, Juan Ignacio Varela, Franco Costantino, Daniel Encina, Tomás Chechic y Santiago Valenzuela. GOL: PT 5m Juan Pablo Gobetto (C). CANCHA: Chacarita. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 40 minutos.

ENZO FERNÁNDEZ TUVO LA MEJOR OPCIÓN EN LA PRIMERA PARTE, PERO TRIPODI LO ENCIMÓ Y TAPÓ SU DEFINICIÓN.





SERGIO SOSA INGRESÓ POR GARRO EN EL PRIMER PARTIDO. EN EL SEGUNDO SALIÓ CON UNA MOLESTIA MUSCULAR.





CATRIEL SÁNCHEZ SE GENERÓ UNA BUENA OCASIÓN EN LA SEGUNDA PARTE, PERO NO PUDO LIQUIDAR. FUE EL PRIMER AMISTOSO EN EL QUE NO CONVIRTIÓ. OTROS AMISTOSOS DE SÁBADO Este sábado, otros catorce equipos de la Primera Nacional disputaron amistosos de preparación. En los principales partidos de cada uno de ellos, los resultados fueron: -Platense le ganó 1-0 a Quilmes con gol de Mauro Bogado. -Atlanta igualó 0-0 con Talleres de Remedios de Escalada. -Independiente Rivadavia venció 1-0 a Deportivo Maipú con gol de Leonel Ferroni. -Deportivo Morón superó 2-0 a San Miguel con tantos de Alan Salvador e Iván Álvarez. -Estudiantes de Río Cuarto empató 0-0 con Racing de Córdoba. -All Boys derrotó 1-0 a Justo José de Urquiza con una conquista de Marco Iacobellis. -Brown de Adrogué le ganó 1-0 a la Reserva de Lanús con tanto de Mateo Acosta. -Almagro superó 1-0 a la Reserva de Boca Juniors con gol de Luis Jerez Silva. -Belgrano de Córdoba empató 0-0 con Unión de Sunchales -Deportivo Riestra venció 1-0 a Deportivo Laferrere con gol de Walter Acuña. -Sarmiento de Junín goleó 4-0 a Independiente de Chivilcoy con gritos de Yamil Garnier, Claudio Pombo, Facundo Castet y Juan Cruz Franzoni. -Guillermo Brown de Puerto Madryn cayó 2-0 ante Deportivo Madryn. -Alvarado de Mar del Plata doblegó a Círculo Otamendi con tanto de Ezequiel Vidal.

