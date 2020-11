La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Incendio de vehículo; destrucción total







Un FIAT Uno fue incendiado anoche en el camino al ex Balneario. No se descarta que sea robado. Ayer pasadas las 21:30, Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad controlaron las llamas de un FIAT Uno que se estaba incendiando en el camino al ex Balneario, sobre la margen derecha de la Ruta 6, mano a Zárate. Los servidores públicos acudieron al lugar luego de un llamado telefónico que alertaba sobre un incendio en curso, pero cuando se presentaron en el lugar y hasta que se retiraron, nadie se presentó en el lugar, por lo que se asume que posiblemente sea un auto robado.

Cuando se retiraron los Bomberos, nadie se había presentado en el lugar manifestando ser el dueño del vehículo.

#Dato incendio de vehículo en el camino del ex balneario. Bomberos Voluntarios de #Campana ?? móvil 31 trabajaron en el lugar. No se encontraron ocupantes, por lo tanto se presume que lo abandonaron e incendiaron. pic.twitter.com/XdEj6hA734 — Daniel Trila (@dantrila) November 8, 2020

