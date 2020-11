La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Toyota invierte en litio jujeño







Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Economía, Martín Guzmán realizaron una visita a la planta de Toyota en Zárate, donde se anunció el plan de inversiones de U$S 400 millones para el desarrollo del litio destinado a la movilidad eléctrica de vehículos. El director ejecutivo de la minera Orocobre, Martín Pérez de Solay, anunció en Zárate inversiones por U$S 400 millones de dólares en "Sales de Jujuy", un emprendimiento conjunto de Orocobre, que posee el 66,5% del proyecto; Toyota Tsusho Corporation, que tiene un 25%; y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), tenedora del 8,5% restante. Según se explicó en la oportunidad, cerca de la mitad de esta inversión ya ha sido desembolsada y las obras llevan un 45% de avance. "Estamos acercando el futuro, por eso nos hemos comprometido con una inversión adicional de US$ 400 millones, para aumentar la capacidad de producción hasta las 42.500 toneladas anuales de litio", señaló Pérez de Solvay en el acto realizado en la planta de Toyota de Zárate, del que participaron también los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador jujeño Gerardo Morales. En la oportunidad se recordó la gira por europea de presidente Alberto Fernández durante febrero último, donde se reunió con empresarios de la empresa italiana FIB - FAAM, quienes meses atrás firmaron con JEMSE una carta de intención para avanzar con la instalación de la primera planta de producción de celdas de ion-litio de la Argentina, utilizando materia prima jujeña.

En la planta Toyota, Kulfas y Guzmán recordaron la intención de empresarios italianos de fabricar baterías en Jujuy.



Toyota invierte en litio jujeño

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar