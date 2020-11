La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Opinión:

Las industrias de servicios y el empleo jóven

Por Sergio Roses











Sergio Roses

La industria de los call centers es un sector dinámico de la economía mundial cuyos empleos se cuentan por millones. Dos claves para esta industria son las tendencias expansivas de las empresas de telemarketing y la concentración del empleo en el segmento de población joven. Esta realidad se basa en determinadas condiciones, entre ellas: la necesidad de administrar de modo competitivo los flujos de información y comunicación dentro de las empresas y las organizaciones; la notable actividad de innovación de los sectores de las tecnologías de información y el desempleo estructural entre jóvenes. En el contexto de una economía terciaria en expansión, los call centers se convierten en un modelo de gestión laboral y de creación de empleos en el siglo XXI. La importancia de call centers gira en torno a la disponibilidad que se puede ofertar al cliente, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Lo cual significa, siempre; incluso cuando la empresa esté cerrada temporalmente. El principal objetivo es contestar las dudas de los clientes, asistirlos en algún problema o inconveniente y brindarles soluciones óptimas. Hoy en día, las empresas poseen un amplio número de departamentos comerciales. A diario, los clientes solicitan ayuda o asistencia de dichos departamentos, especialmente para realizar consultas acerca de servicios que recientemente adquirieron, problemas que están experimentando con los mismos, entre otros. Dicho servicio tiene como objetivo la satisfacción del cliente. Otro aspecto acerca de la importancia de call centers, es la variada oferta de servicios, ya que no solo funcionan para dar solución o respuesta a una pregunta. También, brindan servicios de encuestas de satisfacción, llamadas de fidelización, avisos de cobranza, tele ventas, entre otros. La gama de servicios puede ser muy amplia. Existen otras industrias que funcionan con parámetros similares (centros de servicios transaccionales, agencias de gestión de redes sociales, data centers, etc.). Nuestra ciudad no escapa a la realidad del país donde existe un alto desempleo juvenil. Resulta estratégico atraer este tipo de industrias, a fin de crear en forma rápida un volumen importante de empleo formal, para aquellos jóvenes que cuenten con estudios secundarios, completos o avanzados. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

Opinión:

Las industrias de servicios y el empleo jóven

Por Sergio Roses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar