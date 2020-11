La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Opinión:

A la izquierda, la pared

Por Jorge Monzón











Jorge Monzón

Por estos día se puede ver con insistente perseverancia al progresismo adicto al gobierno fogonenado la idea de que la oposición es el demonio, los macristas a los cuales identifican con Clarín (a quien su gobierno le pasa la mayor cifra en pauta oficial) y la izquierda a la que acusa de "hacerle el juego a la derecha", repitiendo la inveterada costumbre del peronismo de ubicarse en el centro como un eterno Bonaparte que siempre termina volcándose del lado del poderoso, que, sabemos, nunca se ubica a la izquierda de nada, emulando a Garrincha, el genial e inolvidable wing brasileño que siempre amagaba salir por la izquierda y terminaba desbordando por derecha, (el peronismo en el gobierno es Garrincha). Le piden al marxismo soluciones ¡cómo no! ¿Y que son esas soluciones prácticas que le pide el peronismo en el gobierno a los marxistas? Que aporten soluciones posibles, dado que la revolución que propugnan duerme el sueño de los justos, en síntesis que sea peronista. Pero ¿a qué marxistas se lo piden? El marxismo es un amplio espectro que abarca a un montón de corrientes, ya desde 1903, cuando en el segundo congreso del POSDR (La socialdemocracia rusa en el exilio), cuando tras el congreso que se celebró en Londres surgieron mencheviques y bolcheviques. En 1914 la socialdemocracia europea, primer partido marxista de masas, se dividió para siempre alrededor de la primera guerra mundial, por un lado los kautskianos que terminaron apoyando a su burguesía nacional poniendo los votos necesarios para que la guerrera burguesía alemana accediera a los empréstitos de guerra. En Francia llegaron a matar Jean Jaures para hacer lo mismo que los socialdemócratas alemanes que no era otra cosa que llevar a la clase obrera europea a matarse entre sí defendiendo los intereses de los patrones en los campos de batalla de la vieja Europa. El voto de la socialdemocracia a favor de la guerra tenía como estandarte la frase que el progresismo repite como un mantra: "como no es tiempo de la revolución, es necesario aportar soluciones prácticas" en aquel tiempo, (al igual que hoy), para defender los intereses de una burguesía que siempre está en peligro; así vemos que un siglo después el gobierno burgués argentino para salvar a la burguesía, es decir al sistema, termina subsidiando las pérdidas de los que realmente mandan sometiendo al pueblo al cual le arroja limosnas. Un marxista no puede apoyar eso, aunque se diga marxista quien apoya eso va en contra de los intereses de su clase oprimida. Callarse la boca ante los subsidios del estado burgués a las empresas privadas no tiene nada que ver con el marxismo. Pero no todo parece tan claro cuando se puede ver dentro del frente gobernante a socialistas que se identifican con aquella socialdemocracia (la segunda internacional), los herederos de Juan B. Justo y Alfredo Palacios que en el 45 se unieron al embajador Braden junto a radicales y conservadores para enfrentar alperonismo), socialdemócratas y estalinistas, que separados pavimentaron el ascenso de Hitler al poder en Alemania y juntos combatieron a anarquistas y trotskistas derrotando la revolución española y sirviéndole en bandeja el triunfo al franquismo en la guerra civil, defender el terror desatado por el gobierno nacional y popular en Guernica a la orden de un carapintada como Berni. En verdad el frente que gobierna se mete cada vez más profundamente en un pantano del cual, lo saben todos, solo podrá salir oprimiendo cada vez más al pueblo, la reunión del superministro de economía con los verdaderos dueños del poder es el reflejo de que desde la prensa oficialista se pretende mostrar como una marcada de cancha a los verdaderos patrones cuando en realidad el ministro se reunió con los capos de la cosa nostra para pedir tiempo.

