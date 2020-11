La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Opinión:

Hoy le toca a... La risa y el humor serio de la Revista Barcelona

Por Hugo Del Teso











Hugo Del Teso

La leo desde los 1ºs números hace 18 años, la compraba en el kiosco de Rubén, frente a la Clínica Metalúrgica hasta que hubo problemas en su distribución y por suerte me las reservaba mi tocayo Hugo, (hincha del ciclón) en su kiosco de Avenida San Juan y Tacuarí en la ciudad autónoma de Bs As. Ya que tenía que viajar 1 a 2 veces por mes, por razones de mi trabajo y ahora me las acerca a mi domicilio cada 15 días el Sr. Villanueva (hincha de Gimnasia de La Plata) de su kiosquito de la Avenida Mitre vereda de la Escuela Nº 1. YA ESTA TODO BIEN, "Lo peor ya pasó". El dólar acumula tres días de estabilidad. La lluvia apagó los incendios. La soja no para de subir. Los muertos por Covid, tampoco. Se reactiva el turismo. Y el VAR funciona joya. Po qué, según los expertos, este verano, "a la segunda ola la chapoteamos entre todos". LO ASEVERO EL FAX "Si los virus que llegan son más letales que la covid-19, ya directamente no serán necesarios virólogos, solo sepultureros". URUGUAY. Aclaran que no recibirán turistas, "pero si fortunas argentinas que busquen evadir al fisco". MITOS Y VERDADES SOBRE LAS TOMAS DE TIERRAS. La gente que toma tierras está acicateada por punteros peronistas. La gente que toma tierras es tan pobre que no tiene lugar para vivir. La gente que toma tierras también toman vino en caja. La gente que toma tierras tiene derecho a que el estado le provea una vivienda digna. La gente que toma tierras luego la lotea para hacer barrios privados que no pagan impuestos. La gente que toma tierras luego las lotea para federalizar fuerzas de choque partidarias. La gente que toma tierras es toda boliviana, peruana, paraguaya o jujeña. La gente que toma tierras construyó su fortuna como terrateniente usurpando hectáreas a indígenas o al estado. La gente que toma tierras no es gente, son delincuentes. COMO EXPLICARLE A UN NIÑO QUE…. Esta quincena:…en las elecciones estadounidenses solo votan los estadounidenses, pese que el gobierno que resulta elegido decide sobre la vida de todo el planeta. HOLLYWOOD Dominan y sojuzgan a todos los pueblos, pero también hacen buenas películas y series. CHATARRA. Imponen dictadores, debilitan gobiernos y agotan revueltas civiles en todos los países, pero también promueven una alimentación (poco nutritiva, aunque exquisita) con base en hamburguesas, gaseosas y panchos. LO MISMO. Si ganan los republicanos o los demócratas, la política exterior es más o menos igual, de modo que la participación de extranjeros en las elecciones no tendría sentido. EN EL PROXIMO NUMERO: cómo explicarle a un niño de que la toma de aquellas tierras que ya fueron tomadas durante la conquista del desierto constituye un delito. Y EN EL OTRO: cómo explicarle a un niño que en Chile todavía tenía vigencia la constitución de Pinochet.

Opinión:

Hoy le toca a... La risa y el humor serio de la Revista Barcelona

Por Hugo Del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar