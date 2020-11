La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 FGC en el FdT:

Se trata de un programa conjunto del Frente Grande Campana y la Agrupación Néstor Kirchner. Se repartieron semillas e instructivos a 100 familias de 13 barrios. "Esta iniciativa demarca que la unidad no es sólo declamativa, sino que es a partir de la unidad en acción", expresó Carlos Ortega sobre la iniciativa. "Lo que genera la huerta es alrededor de un 40% de lo que es la canasta básica de alimentos" señaló este viernes por la mañana el presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, al anunciar en conferencia de prensa el programa "Sembrando Campana" que a partir de este mes se llevará adelante en diferentes barrios de nuestra ciudad. "Campana tiene una cultura que está oculta, ligada al trabajo de la tierra y nosotros, junto a la Néstor Kirchner, queremos darle lugar a eso, al trabajo de la tierra, la soberanía y la seguridad alimentaria", agregó. En total son 100 familias beneficiadas, alcanzando a unos 400 vecinos: 176 menores de 18 años, 196 de hasta 65 años, y 30 mayores de 65 años. Los kits incluyen semillas de acelga, albahaca, berenjena, lechuga, maíz, melón, morrón, chaucha, zapallito, y zapallo; además de un instructivo y semillas de flores. El programa se lleva adelante junto con la agrupación Néstor Kirchner Campana, liderada por Carlos "Toro" Ortega y la diputada Provincial Soledad Alonso. "Esta iniciativa -dijo Ortega a su turno - demarca que la unidad no es sólo declamativa, sino que es a partir de la unidad en acción… creo que a partir de acciones en conjunto con todos los miembros del Frente Grande y del Frente de Todos, es que podremos avanzar en mejorar en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de Campana. Nuestra ciudad es netamente industrial, no podemos obviarlo, y las nuevas tecnologías cada vez van dejando al costado del camino a miles de campanenses que no pueden llevar un plato de comida a sus hogares. Por eso creo que este humilde programa lo que hace es favorecer y empezar a dar una mano a cada uno de esos ciudadanos que fueron afectados por 4 años de pandemia amarilla y ahora son golpeados también por la pandemia sanitaria". Según se explicó, en esta primera etapa se distribuyeron semillas de diferentes especies de temporada a 100 familias, de las cuales el 80% ya tenía experiencia en huertas, y el 20% no disponía de un terreno para plantar. También se detectó un interés mayoritario por parte de las mujeres en adherirse al programa: "Las mujeres históricamente se han ocupado de administrar y se han ocupado de generar los alimentos, tanto en zonas rurales como en urbanas, y esto se nota claramente en las planillas de las encuestas, que el papel de la mujer es preponderante´´, comentó la Ing. Agróno-ma Sabrina Caporossi, responsable técnica de "Sembrar Campana". "A partir de las semillas podemos lograr un montón de cosas: equilibrar la dieta, ahorrar dinero, vender o intercambiar los excedentes que podamos tener en la huerta…" señaló Caporossi, quien también destacó entre otros aspectos la importancia del rol de las huertas escolares a la hora de restablecer "el vínculo emocional" de las familias con la idea de procurarse sus propios alimentos. "Va a haber - señaló la Diputada Alonso sobre el final de la conferencia de prensa- un seguimiento con cada familia, hecho en el instructivo también figura un Whatsapp con el que se van a comunicar para despejar dudas (…) Esto inicia de una manera muy humilde, con mucho amor y corazón hacia nuestros vecinos y vecinas, pero la idea es más adelante poder escalar y ya no sólo hablar de soberanía alimentaria sino también de generar sustento a través del trabajo cooperativo (...) aquí hay voluntad política de nuestro lado, voluntad militante de los compañeros, y la voluntad de los vecinos que participan del programa".

