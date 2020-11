La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Ciclo gratuito:

Help! Soy Pyme; Webinar gratuito sobre Cultura Preventiva y Liderazgo HSE











Germán Cenizze

Será el martes de 17 a 18 horas de forma virtual y con especialistas en la temática. Actividad gratuita, requiere inscripción previa. ¿Cuál es la situación siniestral en Argentina?, ¿Cuántos de esos eventos suceden en PyMEs?, ¿Cuáles son los desafíos que encuentran las PyMEs frente a esta situación?, ¿Qué es la cultura preventiva de una organización y qué importancia tiene?, ¿Cómo construimos una estrategia de Liderazgo Preventivo? son algunas preguntas que encontrarán respuesta durante el webinar que se realizará este martes 10 de noviembre de 17 a 18 horas, y donde se desarrollarán posibles líneas de acción para dar respuesta a esta problemática. Esta charla tiene como objetivos comprender cuál es el contexto preventivo actual, especialmente en PyMEs, y también la importancia de la cultura preventiva en las organizaciones. La actividad también considera analizar los impactos de los eventos siniestrales y establecer líneas de acción para desarrollar el Liderazgo Preventivo de las PyMEs. Cada año lamentablemente millones de trabajadores de distintos lugares del mundo pierden la vida a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. En paralelo, suceden muchísimos más eventos siniestrales NO fatales, que acarrean largos períodos de recuperación para el colaborador afectado; y en muchas oportunidades terminan generando incapacidades laborales que impactan drásticamente la calidad de vida de cada uno de ellos. Cada evento siniestral que sucede trae consigo costos humanos y costos económicos, no solamente para el accidentado, sino también para su entorno familiar, la empresa a la que pertenece, y la sociedad de la que forma parte. "Es importante comprender que estos eventos pueden y deben ser evitados. Para ello, es imprescindible conocer la situación en detalle, comprender los hechos en su contexto, y establecer políticas y estrategias de gestión preventiva que nos permitan hacer frente a esta preocupante realidad", adelantaron y se agrega "formamos parte de un mercado laboral dinámico, mucho más en tiempos de pandemia, que demanda la incorporación de los aspectos preventivos como una prioridad indiscutible. Es vital minimizar las posibilidades de grandes impactos y asegurar la continuidad de las operaciones normales en la organización". Disertante: Germán Cenizze, Licenciado en Higiene y Seguridad. Coordinador del grupo "Gestión Preventiva HSE" en UTN-FRD. Instructor HSE. Consultor y asesor especializado en HSE. 14 años de trayectoria en PyMEs y multinacionales. Profesor y Referente Técnico de la Carrera Técnico Superior en Higiene y Seguridad del Trabajo, Instituto Sagrada Familia, Zárate. Actividad gratuita, requiere inscripción previa en: https://www.frd.utn.edu.ar/culturapreventivayliderazgohse

Ciclo gratuito:

Help! Soy Pyme; Webinar gratuito sobre Cultura Preventiva y Liderazgo HSE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar