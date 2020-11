La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Breves: Noticias de Actualidad

8 de Noviembre de 2020







NUEVO DATO El Gobierno de Mauricio Macri conocía la ubicación del siniestrado submarino ARA San Juan, al menos desde el 5 de diciembre de 2017. Es decir 20 días después de su desaparición. La posición la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos. Así lo dijo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío. La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan. El ex oficial declaró ante el tribunal superior para defenderse del procesamiento le dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, por no haberse asesorado debidamente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura. "CONGRATULATIONS" CRIOLLAS La confirmación de que Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos, luego de conseguir los consejeros necesarios para suceder a Donald Trump, desató cientos de saludos, entre ellos de todo el arco político nacional. "Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", escribió en Twitter el presidente Alberto Fernández. "Finalmente pudimos conocer la voluntad del pueblo estadounidense. Felicitaciones a @JoeBiden, presidente electo, y a @KamalaHarris, primera mujer electa como vicepresidenta de los Estados Unidos", comentó por su parte Cristina Kirchner. EN BOLIVIA Alberto Fernández llegó a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo de ese país, Luis Arce, que se realizará hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz, desde las 10 de la mañana hora local (11 de la Argentina). El Presidente aprovechará el viaje para mantener audiencias y encuentros bilaterales con mandatarios y dirigentes de otras naciones. Por ejemplo, ayer tenía planeada una audiencia con el Rey de España, Felipe VI. Más tarde, el mandatario tendría un encuentro bilateral con el vicepresidente de esa nación, Pablo Iglesias. En tanto, hoy por la mañana mantendrá una reunión bilateral con su par de Colombia, Iván Duque. Finalmente, tras los actos oficiales el presidente Fernández se reunirá además con el candidato a presidente del Ecuador, Andrés Arauz.



Breves: Noticias de Actualidad

8 de Noviembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar