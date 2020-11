La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Pandemia:

Diez municipios bonaerenses se mantendrán en aislamiento







También distintas ciudades y departamentos de otras nueve provincias. El resto del país, incluyendo a Campana, pasa a la fase de Distanciamiento. Se espera el decreto provincial para saber cómo impactará la medida en nuestra ciudad. El nacional ya adelanta prohibiciones que continuarían. El viernes, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país quedarán a partir de mañana lunes bajo el régimen del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). La medida fue oficializada ayer mediante un decreto que explica que diez municipios bonaerenses se mantendrán en Aislamiento (ASPO): General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil. También seguirán en ASPO diferentes ciudades y departamentos de nueve provincias del "interior" del país: Rawson, en Chubut; Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en Neuquén; Bariloche, Dina Huapi, General Roca y Adolfo Alsina, en Río Negro; Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital, en San Juan; Capital y General Pedernera, en San Luis; Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Caleta Olivia, en Santa Cruz; Rosario, la Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en Santa Fe; Capital y La Banda, en Santiago del Estero; y Río Grande, en Tierra del Fuego. IMPACTO EN CAMPANA En primera instancia, el DISPO no impactaría fuertemente en nuestra ciudad, dado que muchas de las actividades que se habilitarían por la provincia de Buenos Aires ya están funcionando en Campana. Las precisiones se conocerán con el decreto de la gobernación que se publicaría mañana lunes, aunque por lo adelantado por Axel Kicillof, la posibilidad de reabrir los gimnasios a partir del lunes 16 sería la mayor novedad. En tanto, el decreto 875 publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma del Presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y todos los ministros del Gabinete nacional, establece los alcances, medidas de cuidado y prohibiciones del DISPO y el ASPO. En cuanto al DISPO, entre otros puntos del decreto nacional, se destacan: -Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios si cuentan con un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial y restrinjan el uso de las superficies cerradas, permitiendo como máximo el uso del 50% de su capacidad. -Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación. -Se autorizan las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre, de hasta diez personas. -No se permitirán eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas, ni eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. -Tampoco se habilita la práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas, mientras que en el AMBA no podrán realizarse prácticas deportivas en espacios cerrados, cualquiera sea el número de concurrentes. -No abrirán cines, teatros, clubes y centros culturales.

MAR DEL PLATA ES UNA DE LAS CIUDADES BONAERENSES QUE SEGUIRÁ EN FASE DE AISLAMIENTO AL IGUAL QUE BAHÍA BLANCA, SAN NICOLÁS Y TANDIL, ENTRE OTRAS. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 8.037 nuevos casos de coronavirus en el país, que ahora acumula 1.236.851 desde que comenzó la pandemia (150.190 se encuentran activos). Además, se reportaron 213 nuevas muertes, por lo que la cantidad de víctimas fatales en Argentina llegó a 33.348. La cartera sanitaria también señaló que 4.593 pacientes que contrajeron coronavirus se encuentran internados en unidades de terapia intensiva; lo que representa un nuevo descenso en este ítem (-73 respecto al viernes). En tanto, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, más allá del diagnóstico, se ubicó por debajo del 60% tanto a nivel nacional (58,3%) como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (59,6%). "Estamos atravesando la décima semana de caída de casos en el AMBA y la novedad es que la caída abarca a toda la provincia", explicó el viernes el gobernador bonaerense Axel Kicillof. De acuerdo a los números que exhibió para comunicar el ingreso a la nueva etapa (DISPO), en el AMBA se pasó de 5.300 casos promedio por día a aproximadamente 1.900, mientras que las camas de terapia intensiva ocupadas pasaron 1.250 en septiembre a 730 ahora. Ayer, la provincia de Buenos Aires indicó 2.161 nuevos casos; mientras la Ciudad de Buenos Aires reportó 394. En tanto, en "el interior" del país, el ranking de nuevos contagios estuvo liderado por Santa Fe (1.328) y Córdoba (1.006), que registraron importantes descensos, al igual que Mendoza (354) y Tucumán (368).

Pandemia:

Diez municipios bonaerenses se mantendrán en aislamiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar