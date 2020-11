La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Proponen reformar la Constitución provincial para definir la autonomía plena de los municipios







El proyecto es impulsado por los diputados Maximiliano Abad y Melisa Greco, de Juntos por el Cambio y cuenta con el apoyo de diferentes jefes comunales. "Al intendente hay que darle esas responsabilidades que debe asumir porque la sociedad local le pide que se haga cargo. Y también todo lo que pueda llegar a venir, porque se le van a reclamar cada vez más decisiones", aseguró Abella al respecto. El tema no es nuevo y está siempre latente: la consagración de la autonomía de los municipios bonaerenses. Esta semana, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, junto a su par Melisa Greco, confirmó que está impulsando un proyecto de ley "para reformar la Constitución Provincial y adecuarla a lo que dispone la Constitución Nacional: la autonomía plena de los municipios". "Es fundamental asegurarles a los municipios las mejores herramientas para gobernar", señaló Abad. "¿Quiénes mejor que los intendentes conocen las necesidades de sus vecinos? Y la urgencia que requiere la toma de decisiones hace que no tenga sentido que todo se resuelva en una oficina en La Plata, porque la respuesta, por rápido que llegue, llega tarde", añadió. La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía municipal a nivel nacional. Sin embargo, desde entonces, jamás se adecuó a la constitución provincial. El proyecto del marplatense Abad tiene como objetivo modificar el capítulo del Régimen Municipal y adecuar la situación de los Municipios al artículo 123 de la Constitución Nacional, donde está consagrada la autonomía plena. La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) que se encuentra vigente data de 1958. "La pandemia dejó en evidencia que no podemos seguir con una legislación de hace 60 años. Es innegable que los municipios bonaerenses requieren del pleno ejercicio de sus autonomías para fijar sus propias reglas reemplazando la actual Ley Orgánica de las Municipalidades", explicó el diputado. "Por eso pedimos a los diputados que acompañen la adecuación de la Constitución de la Provincia a las disposiciones de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, mediante la convocatoria a una Convención Reformadora. Es un debate impostergablemente que debemos dar", agregó. Desde su análisis, Abad remarcó que "no se pueden seguir aplicando normas y reglas uniformes y rígidas a comunidades cuyas necesidades urgentes requieren de sus gobernantes abordajes inmediatos y con mirada local" y, en ese sentido, remarcó que "cada intendente debe poder decidir" sin "depender del gobierno central". ABELLA, A FAVOR En su último encuentro mano a mano con este medio, el intendente Sebastián Abella apoyó plenamente a la posibilidad de una reforma que le brinde mayor autonomía a las comunas de la provincia. Consultado por LAD señaló: "Los municipios, los intendentes, terminamos teniendo un montón de atribuciones que no tenemos legalmente dispuestas. Somos el primer mostrador y eso nos genera tomar las riendas de todos los problemas que se plantean, sean directamente nuestros o aunque no tengamos injerencia directa. Así que yo soy proactivo a que nos den más facultades, si en definitiva después terminamos resolviendo. Hace 30 o 40 años atrás, los intendentes no manejaban los temas de inseguridad, lo hacía el comisario. ¿Y qué cambió de esa época a ésta? Nada. Pero, ahora, el intendente debe resolver o acompañar a la persona que necesita ayuda, para que no se sienta desamparada". Incluso, la mirada del jefe comunal de nuestra ciudad fue más allá, planteando la necesidad de atribuciones que puedan dar respuesta a problemáticas futuras: "Al intendente hay que darle esas responsabilidades que debe asumir porque la sociedad local le pide que se haga cargo. Y también todo lo que pueda llegar a venir: porque la sociedad le va a reclamar al intendente cada vez más decisiones". EJEMPLOS EN PANDEMIA En el marco de la pandemia de coronavirus se dieron ejemplos de decisiones municipales que no fueron en línea con la propuesta de la gobernación provincial. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Tandil, donde el intendente Miguel Lunghi decidió desentenderse del sistema de fases de la gestión de Axel Kicillof y utilizar un sistema de análisis propio (local) para evaluar las medidas a adoptar. Y tras conocerse el proyecto de Abad, el jefe comunal de Tandil emitió un comunicado con su apoyo a la iniciativa. "Estamos convencidos de que la autonomía es el futuro para el desarrollo sostenible de las ciudades. La autonomía significa que seamos los propios vecinos y vecinas de una ciudad, a través de los representantes, quienes podamos disponer de los recursos genuinos que nos corresponden y tomar nuestras propias decisiones, basadas en la evaluación de cada situación, como sólo podemos hacerlo quienes vivimos y conocemos la realidad de cada lugar. Confiamos en que este proyecto será bien recibido y podamos debatirlo y consensuarlo con todas las fuerzas políticas", señaló Lunghi. También durante la actual pandemia de coronavirus, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, buscó desentenderse de las medidas provinciales al recurrir a la Corte Suprema de la Nación para pedir la nulidad del Régimen Municipal que establece la Constitución Provincial. Además, redactó una Carta Orgánica municipal que llevó a su Concejo Deliberante. "Planteamos la autonomía municipal plena. Fuimos a la Suprema Corte de la Nación a reclamarla, no solo como una cuestión teórica jurídica, sino como un pilar fundamental que vamos a necesitar para encarar los nuevos tiempos. Creemos que es un gran paso para la historia del municipalismo", afirmó por entonces. Posteriormente, en un análisis de su postura, explicó: "Es una locura que nos rija una Ley Orgánica Municipal que sancionó la Dictadura de 1958, donde es lo mismo La Matanza que un pequeño municipio del interior".

MAXIMILIANO ABAD ES EL JEFE DEL BLOQUE DE DIPUTADOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO.





EL INTENDENTE ABELLA SE MOSTRÓ A FAVOR DE MAYORES FACULTADES PARA LOS MUNICIPIOS.



Proponen reformar la Constitución provincial para definir la autonomía plena de los municipios

