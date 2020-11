La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Ezequiel Sabor:

"No solo es cuestionable su aplicación, sino que también menosprecia la voluntad popular de los ciudadanos", dijo. El jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, manifestó su postura en torno al debate que surge sobre la restricción a la reelección de intendentes de manera indefinida en la provincia de buenos aires. Con un cronograma electoral que se ve amenazado a raíz de la pandemia, se retomó el debate esta semana respecto de la ley 14.836 que pone un límite a la reelección indefinida de los jefes comunales. En este sentido, el jefe de Gabinete y dirigente de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, acompaña el cuestionamiento dado que "no solo es cuestionable su aplicación desde su sanción, sino que también menosprecia la voluntad popular de los ciudadanos". Además, va un poco más allá indicando que "la misma atenta con la libertad de elección por parte de los vecinos al limitar las candidaturas posibles". "El espíritu de la norma apuntaba al recambio generacional de los mandatarios municipales, impulsando la alternancia. Con el empuje del debate que de algún modo acompañó el presidente nacional Alberto Fernández, no solo desde el peronismo salieron al cruce para reabrir el debate con la intención de prorrogarla", expresó. Sobre esto, Sabor sentenció que dejar la ley sin efecto es posible siempre y cuando "se avance en un debate con gran consenso político" que además ponga en el centro de la discusión una verdadera reforma política.

