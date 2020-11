La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Efemérides del día de la fecha, 8 de noviembre







DÍA NACIONAL DE LOS AFROARGENTINOS Y LA CULTURA AFRO Instituido mediante la Ley Nº 26.852 en el año 2013, en este día se conmemora el fallecimiento de María Remedios del Valle, afro descendiente que luchó en el Ejército del Norte y que fue nombrada Capitana por el General Manuel Belgrano. Asimismo, se visibiliza y reconoce la cultura afro como parte constitutiva de nuestra Patria. Carlos Lamadrid, secretario de la Asociación de Afroargentinos Misibamba, manifestó: "es reconocer dentro de la historia argentina, un día especial dedicado a aquellos que trajeron esclavizados y, sin embargo, se identificaron con este país y lucharon por su independencia." María Remedios del Valle nació entre 1766 y 1767 en Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata. En el año 1807 participó en la defensa de Buenos Aires durante la Segunda Invasión Inglesa y, en el año 1810, se incorporó junto a su familia al Ejército del Norte con el que combatió y atendió heridos en las Batallas de Huaqui, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.Apodada "Madre de la Patria", del Valle fue capturada por los realistas en este último combate; debido a que ayudó a oficiales patriotas a escapar fue azotada en público por 9 días hasta que logró huir. Por otra parte, participó del Éxodo Jujeño. No obstante, cuando finalizó la Guerra de la Independencia terminó en el olvido mendigando y vendiendo pasteles. Todo cambió cuando el General Juan José Viamonte la reconoció y, siendo diputado, consiguió que se le otorgara una pensión, se redactara su biografía y se erigiera un monumento en su honor. En el año 1830, Juan Manuel de Rosas la promovió a Sargento Mayor lo que aumentó sustancialmente su pensión y mejoró su calidad de vida. Falleció en el año 1847 en Buenos Aires. Entre los afrodescendientes más destacados se encuentran Bernardino Rivadavia (primer Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata), Gabino Ezeiza (músico y payador), Fermín Gayoso (pintor), Josefa Tenorio (abanderada del Ejército Libertador) y Rita Montero (actriz y cantante). DÍA MUNDIAL DE LA DISLEXIA En este día se visibiliza y concientiza acerca de la dislexia, un trastorno de origen neurobiológico y hereditario que afecta al 10% de la población mundial y al 5% de los niños de entre 7 y 9 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la misma como "un trastorno propio de la lectura a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo éstos se relacionan con las letras y las palabras". Dependiendo la edad los signos de alerta pueden variar, en el caso de los niños de 3 a 5 años suelen ser problemas para memorizar números o días de la semana, dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas y desarrollo lento del vocabulario y retraso en el desarrollo del habla; los niños de 6 a 11 años suelen invertir números, letras o palabras, escribir en espejo y tienen una comprensión lectora pobre; finalmente, a partir de los 12 años en adelante suelen tener problemas de concentración cuando escriben o leen einterpretan mal la información al no comprender conceptos abstractos. SE LANZA "LED ZEPPELIN IV" Un día como hoy en el año 1971, "LedZeppelin" lanzaba su cuarto álbum "LedZeppelin IV." Producido por Jimmy Page, el disco no posee ni el nombre de la banda ni sus caras en la portada como una respuesta a la crítica: "fue diseñado como nuestra respuesta a los críticos musicales que sostenían que el éxito de nuestros 3 primeros álbumes fue impulsado por la exageración y no por el talento. Entonces, lo quitamos todo y dejamos que la música hable." Entre las canciones se encuentran "Stairway to Heaven", "Black dog", "Rock and Roll" y "The Battle of Evermore".



