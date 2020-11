La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El mayor religioso"

Por Emilio Camucce











De este religioso Jesús dijo: "Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido"(Mateo 26:24). Judas, creyó en Dios, pero jamás le creyó ¨A¨Dios,siguió a Cristo,dejó su familia,sus amigos, y siguió a Jesús con gran fervor religioso,fue predicador y Jesús estableció a doce para enviarlos a predicar...a Pedro...Y a Judas Iscariote(Marcos 3:14-19),Sufrió por causa del ministerio del Señor,a Jesús lo acusaban de endemoniado ....demonio tiene y está fuera de sí¿porque le oís? ...y se escandalizaban de él"(Juan 10:20,Marcos 6:3)Fue bautizado y esta era una señal de identificación, y debía llevarse a cabo entre los seguidores de Cristo,fue apóstol del Señor: "Los nombres de los doce apóstoles son estos:primero Simón llamado Pedro….y Judas Iscariote …"(Mateo 10:2-7),produjo buenas obras:mostró caridad con los pobres.Una vez murmuró contra la acción de María de Betania,cuando derramó sobre Jesús un perfume de gran precio y dijo Judas¿Por qué no fue este perfume vendido y dado el dinero a los pobres?(Juan 12.4-5)."Judas reconoció su pecado"...he pecado entregando sangre inocente ....y devolvió arrepentido las treinta piezas de plata"(Mateo 27:3-4). Pero… ¿Cuánto se arrepintió Judas? Pero la cuestión, no es cuánto nos arrepentimos, sino a dónde acudimos, después que nos arrepentimos.Porque ni el remordimiento ni la moral pueden limpiar el pecado que hemos cometido sino: "La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado"(1Juan 1:7). "El cordero de Dios quita el pecado del mundo ....Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros"(Juan 1:29-Isaías 53:6).Y ....entregado por nuestros pecados y resucitado para declararnos sin culpa de Dios"(Romanos 4:25). Generar obras no es una condición para ser salvo,sino la consecuencia de haber sido salvo: "Mis ovejas oyen mi voz,y me siguen….No le siguen con el propósito de ser suyas,sino porque mediante la fe en su sangre, fueron hechas eternamente suyas….y yo les doy vida eterna;y no pereceránjamás"(Juan 10.28). A unos religiosos que confiaban en su "buen obrar"Jesús les dijo "Las rameras van delante de vosotros al reino de Dios…"(Mateo 21.31). No porque consintiera el pecado de ellas,sino porque ellas no podían confiar en su moral.Más ellos sí. Así dijo Dios: "Maldito el hombre que confía en el hombre ....hay camino que al hombre le parece camino de vida,mas su fin es camino de muerte"(Jeremías 17:5-Proverbios 14:12). "Porque por gracia sois salvos...no por obras,para que nadie se jacte"(Efesios 2:8-9). "Si te volvieres(si te arrepientes)vuélvete a mi….(Jeremías 4:1). Lector:Usted hoy podría obtener la salvación (librarse de la condenación),busque orientación bíblica. El llamado de Dios es, "Arrepentíos y creed al evangelio" (Marcos 1:15). Arrepentirse, y no creer en lo que Dios dice, equivale a quedarse en medio del camino,como quedó el religioso Judas. ¿Quieres saber más de Jesús, el Salvador? Busque una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



