"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.)

"Juan debe exaltar la iniciación espiritual, el mensaje espiritual profético de Cristo, respecto a los otros tres evangelistas que debían exaltar los hechos de Cristo en la materia, en la sociedad. Entonces Juan debe exaltar el Cristo que debe retornar hoy y debe preparar a la enseñanza espiritual que después el mismo Consolador hoy nos ha dado. Entonces él no puede hacer menos que relatar que Cristo fue crucificado, porque obviamente es el corazón de la fe cristiana pero a él no le interesan tanto los milagros. Tanto es verdad que menciona alguno o uno solo. La resurrección de Lázaro sino recuerdo mal. Un milagro solo. Los otros evangelios están llenos, más bien el 100% de los evangelios anteriores son solo milagros. A las parábolas no se le entienden nada y después Cristo las debe explicar. En cambio a Juan le interesa exaltar a Cristo en la iniciación espiritual de sus discípulos. Esto es nosotros y todos aquellos que tienen esta tarea hoy. Entonces debe presentar un Cristo no solo salvador, sobre todo redentor y sobre todo un Cristo que juzga. Porque debe reinstaurar sobre la Tierra el reino de su Padre. De hecho a Juan no le alcanza el evangelio. A pesar de que ha dicho que se podría escribir libros enteros con los hechos de Cristo. Por lo que escribe el apocalipsis. Porque quiere presentar al Cristo de hoy como retorna, que cosa hará, etc. Los otros tres deben relatar la misión de Jesús de Nazaret personificado por Cristo () Jesús entonces sabía que Juan se reencarnaría varias veces. Y no se refería solo a él. Juan debía permanecer sobre la Tierra hasta el retorno de Cristo entonces se reencarnado muchas veces. Pero no solo Juan el evangelista, también Juan el bautista. Porque Jesús cuando habla de Juan, no se refiere solo a el porque sabe que en aquel momento Juan Bautista y el evangelista cohabitan. Jesús da permiso a Juan de compenetrar, de cohabitar… llamadlo como quieran, dos espíritus en un mismo cuerpo para permitir que Juan sea testigo hasta la ascensión de Cristo, de su misión. Se ha hecho cortar la cabeza pero han permitido a su espíritu a través de los ojos de Juan de ver su gesta. Entonces cuando (Jesús) dice "si yo quiero que permanezca" no está hablando solo de un Juan. Está hablando de la tribu de Juan."

"… simbólicamente lo digo, porque si no después no me comprenden. Quien le ha dicho a Giorgio: "Ve a desenmascarar al anticristo... Tú debes hacer esto, te daré la señal de mi Hijo… ve a Rusia". Entonces esto es lo que significa (el pasaje): "Esta es tu Madre, este es tu Hijo". Jesús dice: "Yo me voy, tu diriges mi obra (por la Santa Madre) y este es quien debe hacer mi obra bajo tus órdenes (por Juan)". A quien se le aparece la Virgen? Yo como la llamo a la Virgen? Madre! Santa Madre! Madre Santísima! Entonces estamos obedeciendo al orden que Jesús ha dado. Aquella es la Madre, aquel es el Hijo. Y obviamente es simbólico porque antes que a mí ha estado algún otro que representaba esto, estaba Eugenio, nuestro maestro. Y antes de Eugenio hay una historia que este espíritu mutante continúa desde hace 2.000 años. Incluso la Santa Madre es un espíritu mutante. Entonces quienes son los pastorcitos a quienes se le aparece la Virgen? Este binomio Madre-Hijo continua desde hace 2.000 años. Así que debería ser más interesante para ti que para mí y también para los hermanos que te escuchan, entender que en las apariciones más importantes de la historia de la Madre Santísima, que el Hijo está siempre presente. Siempre presente. Hay también otro significado simbólico, Juan es el símbolo de la humanidad. Una especia de hermano mayor de la humanidad. La Madre es la Madre de toda la humanidad. Entonces Cristo deja como heredero en la Tierra, no como un sustituto, como heredero de su palabra espiritual a San Juan y a Juan (Bautista). Mientras que deja como custodio de su iglesia a Pedro que lamentablemente es una iglesia infectada de enfermedades y demonios, pero siempre es la iglesia de Cristo. Y nosotros creyendo en Cristo sabemos que Cristo a su iglesia no la dejara caer en el infierno. Pero no es mi iglesia. La iglesia de Juan es mi iglesia, el favorito de Cristo. Pedro lo respeto, lo amo, me ayuda, se me aparece, me empuja... pero aquella no es mi iglesia. Son iglesia de Cristo absolutamente. La iglesia de discapacitados mentales - espirituales, la iglesia de pecadores, de frustrados, de los que han errado, de los renegados, de los traidores, de los mendigos, de los corruptos, de los asesinos, de los vendidos, que luego se arrepienten y Cristo los perdona. Mi iglesia es la iglesia de los justos. De los justos y de los santos. Y si los santos o justos pecan no tienen perdón. No tendremos perdón nosotros. Debemos ser santos y justos hasta la muerte. Si pecamos una vez podemos arrepentirnos, la segunda vez vamos al infierno. Porque estamos engañando, el engaño es peor que la traición. () La justicia es la prueba del fuego, definitiva, clara, de que tú eres un discípulo del amor de Cristo. Porque eres justo. En cambio el sentimiento del amor puede ser cómplice de un delito. El sentimiento de la justicia no es jamás cómplice de un delito pero es en sí arrepentimiento, redención. Entonces cuando tú te refieres a la frase que esta en el evangelio de Juan, no es otra cosa que "tú eres en verdad mi discípulo", dice Cristo, "cuando actúan con la justicia". Obrar la justicia no porque seamos perfectos sino porque das la prueba al Padre que amas verdaderamente. En cambio el amor como sentimiento, no el amor verdadero, el sentimiento del amor puede pecar desfavorablemente, de esconder un criminal, de protegerlo. Entonces no estas amando eres un abogado del mal. Cuando dices la verdad, rescatas a la persona del pecado. Eso es el verdadero amor aunque se sufre… normalmente sufrirás".

Continúa el próximo domingo.

