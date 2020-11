La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

8 de Noviembre de 2020 - Año II - Edición Nº 105 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA MESA DE LA EUCARISTÍA, LA PALABRA Y LA CARIDAD La 42º Peregrinación diocesana a Luján culminó, el 1º de noviembre, con la Santa Misa presidida por nuestro Obispo Pedro Laxague desde la Basílica de Luján, quien en su homilía nos decía: "Quiero invitar a toda la familia diocesana a tener esto muy en cuenta: si nosotros somos creyentes, hombres y mujeres de Esperanza, tenemos que vivir la triple dimensión de la que les hablaba hace algún tiempo: las tres mesas en las cuales tenemos que estar presentes los cristianos. - La mesa de la Eucaristía: por la pandemia la mesa del culto está un poco restringida, pero las Misas se siguen celebrando, aunque no todos puedan participar. - La mesa de la Palabra: es la Misión de Evangelización: esa no está restringida, diría que se ha potenciado dado que hoy estamos todos en las redes, en los medios, esto es algo bueno e importante. Un ejemplo de esto es lo ocurrido el último mes, se ha preparado esta peregrinación, compartiendo en las redes: rezo del Santo Rosario, testimonios, fotos, etc.… ¡Esta misión podemos seguirla siempre! - La mesa de la Caridad: de la cercanía al prójimo es la que hoy quiero subrayar con énfasis, porque esta tampoco está impedida. Fíjense que cuando hay que repartir alimentos y salir a la calle las autoridades no lo impiden. Aprovechemos este "hueco" y preparémonos ya desde ahora para vivir un tiempo de Adviento y Navidad mucho más cercanos a los que sufren, los pobres, aquellos que no tienen una mesa servida en su casa. Falta de trabajo, de una vivienda digna ...tantas carencias y angustias ...donde nosotros que somos un pueblo de Esperanza tenemos que llevársela a ellos. ¿De qué manera? Con la mano tendida, nuestra palabra y actitud de paciente escucha. Esta va a ser una Navidad donde seguramente toda la Iglesia se esmerará en el servicio a la mesa de los más pobres y humildes, de todos sobre los que mucho se habla, pero se ayuda poco. Demos el primer paso, no nos contentemos con que de esto se encarga Cáritas o algún grupo, todos somos servidores del Pueblo de Dios. A finales de este año se llevarán a cabo ordenaciones en la diócesis: un Sacerdote y dos Diáconos. Ellos no dejan de servir, al contrario, serán instituidos servidores. "El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos (Mc 10,35-45)", el que quiera ser el primero debe lavar los pies de todos sus hermanos. Esto es lo que nos pide Jesús desde el comienzo y lo que tenemos que recordar. La fecha de ordenación del Obispo Auxiliar electo Mons. Justo aún no está definida, pero será pronto. El Obispo Auxiliar es otro servidor, como el Papa Francisco y quien les habla. ¿Servidores en qué sentido? Servidor de la unidad, servidor de la comunión, pero no solo de la Eucarística, sino de la comunión entre los hermanos para que todos seamos una gran familia y nos sintamos hermanos. Francisco nos dice en la reciente encíclica Fratelli Tutti que somos todos hermanos, y que juntos nos vamos a salvar, si nos dividimos estaremos cada vez peor. Como una gran familia…donde la familia está unida ahí esta Dios para seguir adelante. Demos gracias al Señor que nos concedió una Mamá tan buena, que nos cuida y nos pone a Jesús, la Esperanza nuestra, Salvador del mundo, en medio de nuestra familia. Ella es Madre de Jesús y Madre Nuestra. El Evangelio nos dice: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." (Juan 19, 26-27). Si tenemos la misma Madre, quiere decir que somos todos hermanos. Aprendamos a vivir esto, y esmerémonos mucho a través de la Caridad. Así sea."

Santa Misa desde Luján "NO A LA VIOLENCIA, VENGA DE DONDE VENGA" Relacionados con los incidentes ocurridos en varios penales, reclamando que se habiliten las visitas de familiares, suspendidas tras declararse la pandemia del coronavirus para evitar contagios masivos, el Secretariado Nacional de Pastoral Carcelaria difundió un comunicado donde afirma: "Este modo de protesta tan violento no beneficia a nadie: muchos heridos, presos y penitenciarios; sus familias inmersas en la más honda angustia e incertidumbre.; y edificios vandalizados: talleres, capillas, escuelas, centros de estudiantes, etc., lo que significará en lo inmediato peores condiciones de detención". "Decimos, una vez más, NO a la violencia, venga de donde venga. En la búsqueda de soluciones, el camino de la violencia nunca debe ser escogido como alternativa. Seguimos creyendo en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos".

No a la violencia, venga de donde venga. CAPILLA SAN MARTÍN DE PORRES La celebración de la Fiesta Patronal de la Capilla tendrá su máxima expresión en la Santa Misa se celebrará el 8 de noviembre a las 11 hs. y será transmitida por el Facebook: Catedral Santa Florentina de Campana. Roguemos a San Martin de Porres: -Por los que sufren por diferentes causas, los niños y ancianos marginados, los afectados por el virus, los que pierden sus empleos, los que están sin hogar y comida. Que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen. -Por las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios, y todos aquellos que les atienden y preocupan por prolongar la vida. Que se conviertan en preciosos íconos de confianza y acompañamiento al lado del que sufre.

San Martín de Porres, ruega por nosotros. JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES La Jornada Mundial de los Pobres tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre con el lema: "Tiende tu mano al pobre", El papa Francisco refiriéndose a esta Jornada nos dice: "Tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses, en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver!". "En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña la Madre de Dios que, de modo particular, es la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

