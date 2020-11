Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TURISMO CARRETERA: La máxima está llevando adelante durante este fin de semana su espetáculo deportivo en el autódromo de La Plata con sus dos clases donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. ATENDER: Para la próxima competencia para la categoria Tope Race ya está confirmado que Juan Sbarra atenderá dos autos en forma total que se desarrollará el próximo fin de semana en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba. SEDE: Con el protocolo que exigia el lugar al aire libre los muchachos del cañón 4x4 dieron curso a la inauguración de su sede sobre la Avenida Larrabure donde en un acto simbólico le dieron definitivamente ese espacio que venian necesitando. PRESIDENTE: Dentro de este contexto de la sede no quedo aun comunicado por parte de su secretario de prensa Sandro Ariu quien es ahora el actual presidente de la misma tras haber finalizado el periodo de Javier Murillo que estuvo al frente en los ultimos años. La próxima reunión se desarrollara próximamente y se espera que se convoque a los periodistas. TC PISTA: Llegan este fin de semana al autódromo de La Plata por otra propuesta deportiva con su habitual parque de autos donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. PRESUPUESTO: Si los presupuestos se cierran como se desea es probable que el zarateño Gabriel De Lucca esté corriendo en la categoria Pako también esta temporada dado que ya está participando en la categoria "Rotax" donde viene de ganar el campeonato y ahora está primer en el actual. CONFIRMAN: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Turismo Zonal Pista ya confirmaron que el próximo 23 de noviembre darán curso al arranque del campeonato 2020 en el autódromo de La Plata para sus dos clases. ENCONTRAR: Cuando lo encontraron en el autódromo porteño en zona de Boxes a Federico Panetta se pensó que el representante local volvia a la actividad pero lo desmintió rotundamente y asegurando que solo se llegó al Galvez con la sana intencion de ver correr a su padre y su hermano Diego. EQUIPO: Finalmente el equipo lo decidió con su piloto Daniel Vidal y estará corriendo en el Turismo Zonal y también en la Clase Tres de Alma. TC BONAERENSE: Finalmente la categoria está arrancando su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Dolores con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GANAS: Todavia se sigue trabajando en el auto de Guillermo Fernandez que por una cuestión economica no le permitió estar en la propuesta de la categoria Alma en el autódromo capitalino lo que dejó con ganas al gallego de estar en pista. ESPERA: El auto ya está en el taller de Jorge DÁngelo y se trabaja en este auto de colección de Mariano Raina que espera para unos meses terminar el mismo para poder disfrutar del mismo en alguna exposición o algún encuentro donde se lo podrá llegar a conocer. NERVIOSO: Parece ser que el actual piloto de karting está muy nervioso con este tema de que su categoria arranca el campeonato y se refleja en el ámbito de su casa donde no deja de ponerse intratable cuando le hacen saber que aun no comenzará dicho campeonato. DUDAS: En rueda familiar Gerardo Emma dijo que ahora que comienza el Rally Mar y Sierra debe definir quien sera su navegante para la próxima carrera y están las dudas entre Amaranto y Ferraro. PROBAR: El circuito "Al Limite" de motocross ya está funcionando para ir a probar solamente los fines de semana con un protocolo al cual los muchachos de las dos ruedas están poniendo en acción para poder correr. CONFIRMAR: Tras el debut de Agostino Giordano en la Clase Dos de Alma en la próxima carrera el equipo está confirmando que al haber dos carreras en el mismo fin de semana harán uno cada uno es decir papá Sergio y el próximo Agostino en la otra. Mirá vos!! CONTENTO: Asi se mostraba el representante de Lima Gaston Bron en la clase tres de Alma tras la carrera del Galvez con el sexto puesto alcanzado con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. ELECTRICA: Yamil Bottani viene de correr en el autódromo de La Plata en el TC Regional donde a bordo del Chevrolet tuvo un fin de semana que la falla eléctrica lo dejó sin el podio que se merecia obtener tras un buen trabajo del piloto limeño con la motorización de Scoccossa. PENSAR: Todo hace pensar que la idea del equipo es poner el auto en pista dentro de la categoria Alma probablemente si llegan a la última del año aunque le apuntan a la próxima temporada donde la señorita Ludmila Rodriguez charló con los suyos. ARMADO: Se trabaja a pleno en el armado del auto de Gabriel Emma que de cara al comienzo del campeonato de la categoria Rally Mar y Sierra en este fin de mes donde viene corriendo el representante local. TRIUNFO: El que obtuvo Ignacio Lopez en la categoria Prokart en el kartodromo argentino en el comienzo del campeonato donde además está en el primer lugar del torneo con la atención total del karting por parte de su padre Marcelo. VOLVER: Juan Manuel Trillo vuelve a correr en Karting, el campeón en la categoria Pako retoma su propuesta en este fin de semana en la Clase 150 4T con el equipo Fari Kart lo que provoca la llegada del representante de San Antonio de Areco. CONFIRMO: La categoria Alma ya confirmo su propia carrera sera el venidero el 23 de noviembre en La Plata donde desarrollaran dos competencias es decir tercera y cuarta fecha para intentar comenzar a recuperar pensando en llegar bien a fin de año. EXTREMEE: La flamante categoria de eléctricos todo terreno confirmo que cerrará su primer año deportivo en tierra del Fuego donde se hizo saber ahora cuando anunció su calendario 2021 con Argentina cerrando el circuito de cinco competencias con todos lo autos todo terreno con motorizacion eléctrica. MOTIVADO: Haber habilitado el circuito "Al limite" en Zárate permitio que Valentino Lacognata pudo volver a girar con su moto después de varios meses lo que tiene motivado al joven zarateño que viene de ganar el campeonato el año anterior en su especialidad. TERMINAR: La determinación fue tomada por el equipo y no se terminó el Ford para llegar a la primera carrera del Turismo Cuatromil Argentino lo que provocó que Nicolas Laccette estuviera ausente en dicha competencia. SUMARSE: Lo concreto ahora se comenzó a trabajar en el auto pero la idea de Laccette es sumarse a la categoria TC Regional para lo que resta del año con la motorizacion de Matias Guillen algo que aún no tomó estado público. FIESTA: En principio este año la fiesta del automóvil se desarrollara el domingo 29 de noviembre donde se piensa organizar una caravana por las calles de la ciudad que arrancará a las 10 hs desde las puertas del museo del automóvil. PROBABLE: La situación por la que estamos atravesando hizo que se tome tal determinacion pero igual se dejó como un futuro el año próximo en función de como está la situación de mejorar es probable que en el mes de marzo se llegue a concretar la fiesta como se venia realizando hasta el año pasado. FALLAS: Cuentan que el reconocido piloto de picadas oriundo de Zárate intentó correr su auto con cierta tranquilidad pero algo falló porque ante tal empredimiento le chocó el auto a su hijo que no salia del asombro por lo concretado papá. Que te pasó cabezón? DESARROLLO: El Falcon está en pleno desarrollo en el taller de la calle 12 en la vecina ciudad de Lima donde su dueño Daniel Carballo lo está intentando terminar para cuando arranque las picadas en esta temporada en principio cambia los colores y se trabaja en la planta impulsora. INCENTIVADO: La realidad es que incentivado por sus amigos Lucas tomó la determinación de avanzar los trabajos en el escarabajo que posee desde hace tiempo pero no avanzaba con el mismo ahora llegara el momento de Pascuale para terminar de armarlo para disfrutar el mismo. REALIZAR: En reciente nota televisiva el joven Tobias Amarilla dejo establecido que debe juntar con todo su equipo para armar un trabajo en conjunto con su motorista Santucho y su chasista Guerra para realizar unas pruebas para comenzar a saber donde estará parado pensando en el arranque del campeonato. Y la concurrente que dirá? PAKO: Arranca el campeonato para la categoria de karting este fin de semana en el kartódromo argentino ubicado dentro del predio del autódromo del Galvez donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: La carrera para las cupecitas desarrolladas en el Galvez no contaron con presencia de ningún piloto de Zárate donde tanto De Biasse, Zanini entre otros no llegaron para armar sus vehículos para esta propuesta del TC del ayer. PRESENCIA: En cuanto en esta competencia contó la presencia de dos pilotos locales como lo fueron el ex campeón de Alma Ariel Barletta con un Ford y el debut de Marcelo Panetta con un Chevrolet donde utilizaron el circuito número nueve. TRIUNFADORES: El TC Regional viene de correr en el Mouras donde los triunfadores fueron en la Clase A, Gabriel Busso, GTB: Carlos Perez y la GTA Julian Feijo. SALUD: Después de un año y meses por cuestiones de salud finalmente Juan Pablo Galliano vuelve a correr este fin de semana en el autódromo de Dolores en la Clase A del TC Bonaerense con la Cupecita Chevrolet. Bienvenido! PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en la provincia de Córdoba el pasado fin de semana donde Matias Milla con el Renault del equipo oficial donde se ubicó en el puesto vigésimo tercero. GANADORES: La categoria Alma arrancó su campeonato donde los ganadores fueron en la Clase Dos: Dufourc y Repollo en la Clase Tres: Mauro Salvi ganó las dos, Promocional: Carlos Moraco, las ganó TC 1100: Casasco y Sanchez. TC 1600: Rodrigo Feguereo. RESOLVER: Si todo se puede resolver las cuestiones del presupuesto la idea de Leandro Cracco puede concretar su retorno a la Clase Dos en la categoria Alma donde el espigado y flaco representante de Zárate tiene el auto listo para largar. SUMAR: La televisión permitió ver al piloto zarateño Juan Carlos Bava contar este momento donde viene de ganar en el Turismo Cuatromil Argentino y entre sus frases dejo entrever que continuara en el campeonato ante la posibilidad de pelear el título pero espera que se sumen mas autos para el próximo compromiso. HABLAN: Los hermanos Salerno ya demostraron que son apasionados por correr en picadas y cuando el tiempo se lo permite trabajar en los autos para cuando comiencen la actividad para poder demostrar si siguen intactas sus condiciones a la hora de manejar, lo que comerciantes de un rubro hacen caso a sus productos porque cuando hablan te mandan cualquier verdura. ESTILO: El auto está en el taller de Javier Berra donde se trabaja en la terminación del chasis con el cual va a correr el representante de Zárate en la categoria TC Bonaerense y con el estilo que le pone a sus autos Fernando Rivas espera el momento para regresar a la alta competencia y en el mientras tanto don Nani disfruta en su segundo amor que son las motos. No contaba con tu astucia!!

Rincón Tuerca

