La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Copa de la Liga:

River y San Lorenzo lograron sus primeras victorias







El Millonario superó 2-1 a Rosario Central, mientras el Ciclón le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata. Hoy, Boca visita a Newells; y Racing, a Unión. La segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional reencontró a River Plate y San Lorenzo con el triunfo a nivel local, después de no haber podido ganar en sus respectivos debuts en este certamen. El Millonario venció anoche 2-1 a Rosario Central con goles de Nicolás De la Cruz y Lucas Pratto (reemplazó al aislado Rafael Santos Borré). El descuento Canalla llegó en tiempo adicionado por intermedio de Emiliano Vecchio, de penal. Con esta victoria, los dirigidos por Marcelo Gallardo igualaron al elenco rosarino con tres puntos en el segundo puesto de la Zona 3 que lidera Banfield (6 puntos), que ayer derrotó 1-0 como local a Godoy Cruz de Mendoza (0) con un gran tiro libre de Mauricio Cuero. Por su parte, San Lorenzo superó 2-0 como local a Estudiantes de La Plata con goles de Mariano Peralta Bauer y Ángel Romero. Con este triunfo y el empate de la primera fecha ante Argentinos, el Ciclón suma 4 unidades y comparte el liderazgo de la Zona 5 con Aldosivi de Mar del Plata, que el viernes le había ganado 1-0 al Bicho como visitante con gol de Federico Andrada. La programación de esta segunda fecha había comenzado el viernes con la victoria de Huracán, que superó 2-1 a Patronato en Paraná y llegó a los 4 puntos en la Zona 6 que también integran Gimnasia de La Plata (3) y Vélez Sarsfield (1), equipos que se medirán hoy desde las 16.45 horas en El Bosque. La jornada de este domingo se abrirá con Arsenal vs Atlético Tucumán (11.00 en Sarandí) y tendrá además la presentación de otros dos "grandes": Racing Club visitará a Unión en Santa Fe desde las 18.45, mientras Boca Juniors se presentará en el Coloso Marcelo Bielsa para enfrentar a Newells (21.15). Para mañana lunes quedaron programados tres encuentros: Independiente vs Colón (17.00), Talleres vs Lanús (19.15) y Central Córdoba vs Defensa y Justicia (21.30).



PRATTO Y DE LA CRUZ MARCARON LOS GOLES MILLONARIOS.



Copa de la Liga:

River y San Lorenzo lograron sus primeras victorias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar