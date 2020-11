La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/nov/2020 Selección Argentina:

El retorno de Di María sobresale en la nueva lista de Lionel Scaloni







El próximo jueves, Argentina retomará su participación en las Eliminatorias cuando reciba a Paraguay desde las 21.00. Luego, el martes 17 visitará a Perú. Luego de las victorias sobre Ecuador y Bolivia, la Selección Argentina se prepara para una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022: el jueves recibirá a Paraguay a las 21.00 en La Bombonera, mientras el próximo martes 17 visitará a Perú en Lima (21.30). Para estos compromisos, el DT Lionel Scaloni ya informó la lista de jugadores que actúan en el exterior que serán parte de la convocatoria. Y entre los 26 nombres se destaca el retorno de Ángel Di María, quien se había mostrado muy molesto por no haber estado ante Ecuador y Bolivia ("No le encuentro explicación, es difícil de poder asumirlo. Es difícil entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado", señaló en su momento). Finalmente, Fideo revirtió el pensamiento del entrenador y fue tenido en cuenta para los duelos ante Paraguay y Perú. Y tras la citación ratificó su buen presente en el Paris Saint Germain con un gol en Champions League (anotó ante Leipzig) y un doblete ayer en la Ligue 1 (PSG venció 3-0 a Rennes). Los otros 25 citados de Europa son los arqueros Emiliano Martínez y Agustín Marchesín; los defensores Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico y Walter Kannemann; los mediocampsitas Rodrigo De Paul, Marcos Acuña (ayer salió lesionado en Sevilla), Nicolás Domínguez, Roberto Pereyra, Alejandro Gómez, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; y los delanteros Lucas Ocampos, Lucas Alario, Lionel Messi, Paulo Dybala, Joaquín Correa, Nicolás González y Lautaro Martínez. Entre las ausencias sobresalen las de Sergio Agüero (se recupera de una lesión) y Giovanni Simeone (había estado en la anterior convocatoria y mantiene un gran presente en Cagliari). Además, tampoco están Renzo Saravia (rotura de ligamentos cruzados) y Juan Foyth (desgarrado), por lo que es una fija la citación de Gonzalo Montiel y, probablemente, Scaloni también llame a otro lateral derecho del fútbol local junto a los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada y el mediocampista Eduardo Salvio.

DI MARÍA Y SCALONI VOLVERÁN A ENCONTRARSE LUEGO QUE FIDEO MANIFESTARA PÚBLICAMENTE SU ENOJO POR NO HABER SIDO PARTE DE LA ANTERIOR CONVOCATORIA.



