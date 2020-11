LA SALUD DE DIEGO

El doctor Leopoldo Luque, que encabeza el equipo de médicos que tratan a Diego Maradona tras la operación de su hematoma subdural, dio el último parte hasta mañana lunes: "Está cursando un buen postoperatorio, la evolución neurológica es muy buena. Está despierto, pero sigue con esa sedación inicial endovenosa que lleva un tiempito que el cuerpo elimine", explicó. Y luego agregó: "La abstinencia se debe principalmente a consumos que él tuvo durante toda su vida, nosotros no la definimos puntualmente con determinada sustancia o bebida, nosotros vemos una reacción de sudoracion, de ira en un momento, y la catalogamos como eso. Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, lo tratamos, no lo dejamos ir. Diego no estaba muy de acuerdo y nosotros insistimos, ahora lo vemos muy bien".

DOBLETE DE MESSI

Después de dos derrotas y un empate, Barcelona volvió a la victoria en La Liga de España al golear 5-2 a Betis por la 9ª fecha. Lionel Messi, que ingresó en el segundo tiempo, marcó por duplicado y, además, tuvo participación decisiva en el gol de Antoine Griezman. El otro grito argentino de ayer fue de Lucas Ocampos, quien convirtió de penal para el triunfo de Sevilla por 1-0 sobre Osasuna. En tanto, Atlético Madrid superó 4-0 a Cádiz, estiró su invicto y alcanzó a Real Sociedad en lo más alto de las posiciones. Hoy, el conjunto vasco recibe a Granada (12.15, Fox Sports), mientras Real Madrid visita a Valencia (17.00, ESPN).

DOBLETE DE DI MARÍA

Por la 10ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain venció ayer 3-0 a Rennes, alcanzó su octava victoria consecutiva y se consolidó como líder del campeonato con 24 puntos (cinco más que Lille, que hoy visita a Brest; y seis más que Rennes). El rosarino Ángel Di María, quien fue nuevamente convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, marcó el segundo y el tercer tanto del equipo parisino y cerró una gran semana (había convertido también por Champions League ante Leipzig).

OTRA DERROTA

Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa, perdió ayer 4-1 como visitante ante Crystal Palace por la 8ª fecha de la Premier League y, así, cosechó su segunda derrota en fila. Además jugaron: Everton 1-3 Manchester United, Chelsea 4-1 Sheffield United y West Ham 1-0 Fullham. Hoy se destaca el duelo Manchester City vs Liverpool (13.30, ESPN). También juegan: West Bromwich vs Tottenhma, Leicester vs Wolverhampton y Arsenal vs Aston Villa.

BAYERN, ÚNICO LÍDER

En duelo de puntero de la Bundesliga, Bayern Munich venció ayer 3-2 como visitante a Borussia Dortmund y quedó como único líder del campeonato con 18 unidades en siete fechas. La jornada de ayer, además, tuvo dos goles argentinos: Nicolás González marcó para Sttutgart, que igualó 2-2 con Frankfurt, que alcanzó el empate con un tanto de David Abraham.