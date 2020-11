Con mucha alegría, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio dio a conocer la lista de campanenses que avanzaron a la próxima instancia de la competición en el área de cultura. Luego de disputarse la instancia municipal de los Juegos Bonaerenses 2020, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, anunció los trece participantes que avanzaron a la etapa regional del torneo. Se trata de vecinos campanenses que compitieron días atrás presentando sus proyectos en distintas disciplinas y categorías correspondientes al área de cultura. En este sentido, los jurados Nahuel Moreyra y Matías Sánchez Gajo (malambo); Matilde Strobino de Campana Amanecer Literario (cuento y poesía) Misael González (fotografía); Betyna Centurión (dibujo); Pablo Pacheco y Carolina Carrera (canto), determinaron que quieren pasan a la próxima instancia son: Personas con discapacidad (PCD) - Fotografía Digital: Hugo Ismael Pérez con su obra "Colores" - Pintura: Tiziana Laguna Adultos Mayores -Cuento: Maria de Luján Garay, con su obra "Libros" -Poesía: Adriana María Bertinotti de la mano de su creación denominada "A los Plátanos de la plaza de Villa de las Rosas". -Solista Vocal: Catalina Álvarez. Canción: "La ley y la Trampa". -Dibujo. Adelina Aurelia Fontanella. Obra: "Cena con Famosos". Juveniles Sub 18: -Dibujo: Juan Manuel Carboni. Obra: "Retrato Mujer". PCD que representan al CFI Juveniles Sub 15: -Malambo: Tomás Rodríguez. Ejecutó Malambo Norteño. -Dibujo: Julia Parravicini (Representando además al Colegio San Roque) Obra: "Dream". Juveniles Categoría única: - Videominuto: Nahuel Portillo. - Poesía Sub15: Josefina Simeone en representación de la Escuela Técnica Rocca. Obra: "Un brillo Nostálgico". - Cuento Sub15: Belén Giuliano en representación del Colegio Santo Tomás. Obra: "¿Cómo se quiere lo que nadie quiere?" - Poesía Sub 18 Tomás Roses. Obra: "Noche en el Muelle". - Cuento Sub 18 Tomas Roses. Obra: "El hombre en el Andén".

Elisa y Hernan Casanova acompanaron a los participantes.





Elisa anunció los trece participantes que avanzaron a la etapa regional.





La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, anunció los trece participantes que avanzaron a la etapa regional del torneo.



Juegos Bonaerenses:

Elisa Abella anunció los participantes que pasaron a la etapa regional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar