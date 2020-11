P U B L I C



El 6/11 una tal "Elsa" publicó una foto, bajo el título "Malas costumbres" cuando justamente, estaba haciendo lo correcto: separar la basura reciclable y llevarla al punto verde de la Plaza España, lugar indicado por el Municipio. Además, Soy docente y hago lo que enseño. ¿Eso es una Mala Costumbre? Mala costumbre es sacarme una foto por la fuerza, insultar y agraviar. Mala costumbre es tirar la basura toda mezclada. Desde el 2005 empecé con un proyecto de tejer cuadraditos con los chicos en la Escuela 1 para unirlas y donar. Ese fue mi primer contacto con Red Solidaria Campana de la cual soy voluntaria. Después durante la gran inundación de San Cayetano me involucré de lleno, siendo docente de la EP 19. Había familias de mis alumnos que se refugiaron en las aulas y sociedades de fomento. Me acuerdo que toda Campana colaboró con el barrio. Había que ir a buscar y entregar donaciones, clasificar la ropa, hacer olla popular... Entregar botellas de agua... Pongo a disposición la camioneta para lo que se necesite. Muchas veces la gente no tiene los medios para hacer llegar las donaciones. En relación al cuidado del medio ambiente creo que todo el mundo debería empezar a separar la basura en su casa. Es ahí donde se toma conciencia de la cantidad que se tira por día, por semana... Y hacer ecobotellas. Es increíble la cantidad de plástico que entra en una sola botella y la estaríamos tirando si no lo hiciéramos y compostar con lo orgánico. Todo lo que se pueda reutilizar o reciclar hacerlo. Si todo lo separado termina en el basural, no sirve de nada. Tenemos que ver que eso se transforme realmente. Si no, es como calmar la conciencia y nada más. Hasta ahora creo que no se está haciendo, por lo menos desde la Municipalidad. Sé que hay personas particulares (conozco a 2) que tienen proyecto de reciclado. Habría que apoyar a esas personas facilitándoles los elementos. Ojalá Campana sea una ciudad limpia, limpia de verdad, no solo desde lo estético, sino por hacerse cargo de los propios desechos. Teruyo Morita D.N.I.: 18.624.740







Conciencia, difusión y Educación

Por Teruyo Morita

