El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, se refirió al nuevo rechazo por parte del oficialismo a tratar el proyecto que busca frenar el avance de las obras que la empresa lleva a cabo en un predio del Camino El Morejón. Y aseguró: "Mienten cuando dicen que el Intendente fue el único que clausuró esa empresa. En realidad, acordó su relocalización de manera poco transparente". Una vez más, desde el bloque de Concejales del bloque PJ-Frente de Todos insistieron con la necesidad de aprobar un proyecto que busca pausar las obras que lleva adelante la empresa LandNort en su nuevo predio situado en el Camino El Morejón, hasta que los organismos provinciales de control se expidan al respecto. La iniciativa fue rechazada nuevamente por los ediles de Juntos por el Cambio. El Concejal justicialista Marco Colella solicitó el uso del artículo 52 que contempla una moción de preferencia, para fijar una fecha para el tratamiento del expediente en cuestión. Ante la negativa del oficialismo, volvió a poner en duda "el compromiso de algunos concejales para dar tratamiento en la sesión del proyecto que frenaba las obras de LandNort hasta no contar con las autorizaciones de la provincia… Actúan en complicidad con la empresa. Aún aquellos que viven cerca de donde se encontraba la planta y han sido perjudicados por su accionar, hoy miran para arriba. Es una incumplidora serial de las normas, que ha causado innumerables daños en la comunidad, en la salud de la población y de los vecinos" dijo el edil. Entonces, insistió con que la tratadora de residuos "no ha remediado el suelo del antiguo predio de Las Praderas. Aún no sabemos si cuenta con las autorizaciones municipales, información que hemos solicitado y que lleva tres meses sin respuestas por parte del Ejecutivo. Algunos Concejales dicen que no son cómplices, pero faltan a su palabra. Tienen un discurso hacia afuera, con la gente, y otro a la hora de votar en el recinto". En la misma sesión, el bloque PJ-Frente de Todos elevó un pedido de informes al ADA (Autoridad del Agua) conteniendo consultas sobre habilitación, remediación del suelo e impacto ambiental de la nueva locación. "Hemos pedido la intervención de organismos provinciales ante la incapacidad que está mostrando el Departamento Ejecutivo Municipal y algunos concejales del oficialismo. Desde hace meses venimos padeciendo el ocultamiento de información. Hace meses que discutimos esto, y elijen no mostrar los expedientes que llevaron a la autorización de las obras en el Camino El Morejón" sostuvo Colella. Y volvió a resaltar la doble postura de algunos de sus pares de Juntos por el Cambio, respecto a declaraciones públicas y votos en contra sentido. Al respecto, el concejal Meiraldi se defendió durante la sesión y dijo no ser "cómplices de nada. No sabía que LandNort pasaba a ser categoría dos… no puede trabajar con hidrocarburos ni con residuos tóxicos. Entonces no tengo ningún problema más con LandNort… Sí, cambié de opinión. Es categoría 2 y ahora el Municipio la va a controlar". El Concejal oficialista, además, dijo estar arrepentido "de haberme apresurado sin haber leído en su momento el expediente donde decía que cambiaba de categoría. Dejemos de hacer política fea". Para finalizar y en torno a ello, Marco Colella lamentó las justificaciones del oficialismo. "Es muy triste que con tal de explicar lo inexplicable, lleguen a confesar que votan sin leer los proyectos ni los expedientes. La única verdad es que los Concejales de Abella volvieron a votar a favor de la contaminación. En sus argumentos, mienten cuando dicen que el Intendente fue el único que clausuró esa empresa. En realidad, acordó su relocalización de manera poco transparente. Y hasta hoy no hemos visto un solo documento oficial sobre las autorizaciones" concluyó.

El Concejal acompañó a los ambientalistas durante la última movilización en contra de la instalación de la empresa.



Marco Colella:

"Los concejales de Abella volvieron a votar a favor de la contaminación"

