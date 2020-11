La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/nov/2020 Adiós a Claudio García, ex funcionario de Bomberos y Defensa Civil Zárate







Con profundo pesar se despidió ayer por la tarde a quien fuera Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate, y último director de Defensa Civil de esa ciudad. Ayer pasadas las 14, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate y con una formación de honor conformada por Bomberos Voluntarios, e integrantes de Defensa Civil de la región, además de Gendarmería, ayer partieron los restos mortales de Claudio García a su última morada. García tenía más de 40 años de trayectoria en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate, donde llegó a ser Jefe; y ya como personal de reserva fue convocado para dirigir Defensa Civil de la municipalidad vecina. Aun así, se dijo ayer por la tarde, nunca se desvinculó de la institución e incluso participaba de alguna salida cuando creía que su presencia hacía falta. Presente en el lugar junto a todos sus brigadistas, el Director de Defensa Civil de Campana, Juan Carlos Ruiz, comentó: "Sin dudas, en lo personal estoy muy apenado por la partida de un amigo y referente de consulta permanente cuando me convocaron para la secretaría de la Organización Comando de Incidencia Buenos Aires - Entre Ríos: ‘Comunicando permanentemente’ él siempre me decía... Claudio fue un ejemplo del trabajo en equipo y un gran coordinador hasta último momento: el jueves me pasó el reporte de la estadística del Covid y hoy lunes lo estamos despidiendo. Estamos todos muy conmocionados, pero no tenemos que bajar los brazos. Seguir siempre en contacto y coordinando como él pregonaba y hacía. Le envío un abrazo al cielo y, sin dudas, sé que desde dónde esté nos va a estar cuidando a todos nosotros".



Los restos de García fueron velados en el Cuartel de Bomberos de Zárate (Foto: Enlace Crítico)





Todos los brigadistas de Defensa Civil Campana participaron de la formación de honor. #Dato ayer falleció Claudio García, ex Jefe de Bomberos y titular de Defensa Civil de Zárate

El comandante de Bomberos tuvo una larga trayectoria, siempre se destacó por su compromiso con la comunidad.

Nuestras condolencias a su familia.

Q.E.P.D pic.twitter.com/uOGxvlVBVL — Daniel Trila (@dantrila) November 8, 2020

