Efemérides del día de la fecha, 10 de noviembre

DÍA DE LA TRADICIÓN Impulsado por el poeta Francisco Timpone e instituido mediante la Ley Nº 4756 en el año 1939, en este día se conmemora el nacimiento de José Hernández, autor de "El Gaucho Martín Fierro" (1872) y "La vuelta de Martín Fierro" (1879), obras trascendentales de la literatura gauchesca. José Rafael Hernández nació en el año 1834 en Villa Ballester, Partido de General San Martín. Hijo de un administrador de estancias, a los 12 años se mudó a una estancia en Sierra de los Padresdebido a su asma; allí, aprendió a montar a caballo, fue tropero y entró en contacto con los gauchos: "me hice gaucho." Tras el fallecimiento de su padre, partió junto a su hermano Rafael a Entre Ríos e ingresó al partido federal. Como militar luchó en la Batalla de El Tala (1854), la Batalla de Cepeda (1859), la Batalla de Pavón (1861) y la Matanza de Cañada de Gómez (1861). En el año 1856 incursionó en el periodismo colaborando con el diario "La Reforma Pacífica"; a lo largo de su vida escribió en los diarios "El Nacional Argentino", "El Río de la Plata", "El Eco de Corrientes", "La Capital" y "La Plata." En el año 1863 publicó su primer libro "Rasgos biográficos del general Ángel Vicente Peñaloza", obra que fue eclipsada por "El Gaucho Martín Fierro" (1872) y "La vuelta de Martín Fierro" (1879): "me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es peculiar […]" escribió en una carta al editor José Zoilo Miguens. El último libro que escribió fue "Instrucción del Estanciero" (1881). Falleció el 21 de octubre del año 1886 en Buenos Aires. JUAN ROMÁN RIQUELME DEBUTA EN BOCA Hace 24 años Juan Román Riquelme debutaba con la camiseta de Boca en la victoria 2 a 0 frente a Unión de Santa Fe. Proveniente de Argentinos Juniors, Riquelme arribó al club por pedido de Carlos Salvador Bilardo, entonces director técnico del "xeneize", que quedó impresionado al verlo jugar: "lo veía todos los sábados en Argentinos Juniors, veía algo especial en él. Y siempre dije que en cuanto pudiera me lo llevaba. Así que cuando lo tuve en Boca, lo puse como volante libre, de creación, adelantado. Le dije que mediocampistas retrasados había miles. Con el tiempo se acomodó y maduró. Y se ganó el amor de todos" manifestó Bilardo en Télam Radio. Así, en la Fecha 12 del Apertura 1996 Riquelme fue titular ante el "Tatengue" en La Bombonera; en aquel partido, el joven de apenas 18 años fue figura y, a pesar de no convertir, dio su primera asistencia a Fernando Cáceresque selló el 2 a 0 (el primer gol lo convirtió Hugo Guerra). Ese día, Riquelme expresó: "no lo puedo creer. Ahora voy a mi casa a mirar la tele. Quiero ver si es cierto que debuté, que me fue bien y que Boca ganó. Todo me parece un sueño". SE LANZA "SIGNOS" Un día como hoy en el año 1986, "Soda Stereo" lanzaba su tercer álbum: "Signos." Producido por la banda tras el éxito de "Nada Personal" (1985), este disco se convirtió en uno de los más emblemáticos de "Soda Stereo" con sus hits "Persiana americana", "Prófugos", "El rito", "En Camino" y "Sin sobresaltos", entre otros. Acerca del mismo, Gustavo Cerati dijo: "escribí todas las letras de un solo tiro. Vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte y, sin embargo, fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no la estábamos pasando bien".





