La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/nov/2020
Breves: Deportivas

10 de Noviembre de 2020







TC: DOBLETE DE WERNER En el autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputó una doble fecha del Turismo Carretera (TC). El sábado, la primera final había quedado en manos de Mariano Werner (Ford), mientras el domingo, el ganador volvió a ser el piloto entrerriano, quien así sumó su tercera victoria consecutiva de la temporada y se acomodó al frente de la Copa de Oro que definirá al campeón 2020. El podio de la segunda carrera lo completaron Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Esteban Gini (Torino), quienes también se clasificaron para pelear por el título. Los otros nueve pilotos en esta instancia son: Valentín Aguirre, Nicolás Trosset, Julián Santero, Santiago Mangoni, Agustín Canapino, José Manuel Urcerea, Christian Ledesma, Juan Pablo Gianini y Juan Bautista De Benedictis. DUELO DORADO Luis Scola (40 años) y Carlos Delfino (38), los únicos dos "sobrevivientes" de la medalla de oro conseguida en Atenas 2004, se enfrentaron en Italia y tuvieron destacadas actuaciones, siendo los goleadores de sus respectivos equipos. El ala pivot, capitán de la Selección Argentina, marcó 22 puntos y capturó 6 rebotes, pero su equipo Varese volvió a caer: Pesaro lo superó 85-78 con 18 puntos, 4 asistencias y 4 robos de Delfino y otros 5 puntos del también argentino Ariel Filloy. DEBUTÓ OVEJA Sergio Hernández tuvo su estreno como entrenador de Zaragoza en la Liga ACB, pero no pudo torcer el presente del equipo, que cayó 103-102 ante Manresa a pesar de los 21 puntos de Nicolás Brussino (Juan Pablo Vaulet sumó 7 en el ganador). También en España, Real Madrid estiró su invicto al vencer 79-68 a Fuenlabrada (Facundo Campazzó aportó 13 puntos, mientras que Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck no convirtieron); Barcelona le ganó 92-78 a Estudiantes con 5 puntos de Leandro Bolmaro; y Baskonia superó 75-71 a Bilbao con 17 puntos de Luca Vildoza. IMPACTANTE DEBUT El pluma Mirco Cuello, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, tuvo un debut soñado como profesional: en Rock Hill, Carolina del Sur, noqueó en tan solo 50 segundos al estadounidense estadounidense de ascendencia japonesa Akihiro Nakamura. Esta victoria amplía la proyección del pugilista santafesino, quien busca además un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. MOTO GP: GANÓ MIR El español Joan Mir (Suzuki) se impuso en Valencia, escenario de la 10ª fecha del calendario del Moto GP. Así, no solo obtuvo su primera victoria del año, sino que se consolidó en la cima de las posiciones cuando solo restan dos carreras para finalizar la temporada. Suma 162 puntos y ahora tiene 37 de ventaja sobre su compatriota Alex Rins (2º con Suzuki el domingo) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha), quienes acumulan 125. El fin de semana, nuevamente en Valencia, se disputará la anteúltima fecha de este 2020.

Breves: Deportivas

10 de Noviembre de 2020

