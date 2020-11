La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/nov/2020 Eliminatorias Sudamericanas:

Con varias complicaciones, Argentina ya trabaja de cara a Paraguay







Dyabla, Acuña y Salvio quedaron descartados, mientras que Martínez Quarta todavía no pudo viajar. Lautaro y Tagliafico están con molestias. Lionel Messi fue el primero en arribar ayer al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a Leandro Paredes y Ángel Di María. Luego se sumó Walter Kannemann. Y posteriormente, tras el arribo de un chárter que partió desde Madrid, arribó el resto de los convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que tendrá a Argentina enfrentando a Paraguay (este jueves en La Bombonera) y Perú (el próximo martes en Lima). En realidad, no todos. El marcador central Lucas Martínez Quarta, titular en las primeras dos fechas, todavía no consiguió el permiso de la ciudad de Florencia para viajar, a pesar que ya se realizó un hisopado que dio negativo. Tampoco llegaron el mediocampista Marcos Acuña y el delantero Paulo Dybala, quienes fueron desafectados el domingo por distintos problemas físicos. Algo similar ocurrió con Eduardo Salvio, quien no llegó a ser convocado luego de sufrir una lesión muscular en el duelo que Boca mantuvo ante Newells. Por ello, del medio local solamente fueron citados los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani y el lateral derecho Gonzalo Montiel. En tanto, a último momento también fue convocado Lisandro Martínez, el defensor-volante que se desempeña en el Ajax de Holanda. A su vez, entre los que ya se encuentran en Ezeiza, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico y el delantero Lautaro Martínez arrastran molestias que serán evaluadas en estos días para determinar si están aptos para afrontar los duelos con Paraguay y Perú. Ambos son titulares para Lionel Scaloni, quien no tiene un reemplazante natural para Tagliafico, dada la ausencia de Acuña (aunque Kannemann, habitual central, podría jugar como lateral por izquierda). Luego de los testeos y los ejercicios regenerativos que realizaron ayer, los jugadores compartirán hoy por la tarde su primer entrenamiento táctico en el predio de Ezeiza. Mañana tendrán una segunda práctica. Y el jueves desde las 21.00 enfrentarán a Paraguay en La Bombonera.



DI MARÍA, PAREDES Y MESSI FUERON LOS PRIMEROS EN LLEGAR AYER, EN EL AVIÓN PRIVADO DE LA PULGA.



Eliminatorias Sudamericanas:

Con varias complicaciones, Argentina ya trabaja de cara a Paraguay

