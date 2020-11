Para Rocca, América Latina "tiene una oportunidad histórica" y llamó a "discutir la industrialización"

El CEO de Tenaris hizo estas afirmaciones En el marco del conflicto comercial que existe entre Estados Unidos y China. "Esta competencia marca nuestra oportunidad", aseguró en una nueva edición del Congreso Alacero y llamó a "discutir la industrialización". El CEO de Tenaris y Presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, señaló ayer que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China genera "una oportunidad histórica" para América Latina y, en ese contexto, pidió "discutir un tema central como lo es la industrialización" de la región. Su mirada fue parte del primer panel de una nueva edición del Congreso Alacero (Asociación Latinoamericano del Acero), el cual se viene desarrollando desde 1962 y en este 2020 se realizó con un formato "100% online" dada la pandemia de coronavirus. Bajo el lema "La reindustrialización de América Latina", el Congreso Alacero 2020 tuvo a Rocca moderando el primer panel de la jornada, en el cual estuvieron el politólogo Andrés Malamud; el economista Dani Rodrik; y el presentador de CNN, Andrés Oppenheimer. El CEO de Tenaris remarcó que "América Latina tuvo un déficit en el proceso de industrialización muy impresionante" y que "a pesar de tener un déficit estructural y cualitativo, y una falta de exportación de producción industrial", la región "tiene una oportunidad histórica en un contexto en el cual China, potencia emergente, está enfrentando a Estados Unidos, potencia todavía dominante". Y agregó: "Esta competencia, conflicto o guerra fría marca nuestra oportunidad. Por eso es preciso discutir un tema central para América latina, como lo es la industrialización". Al respecto, el empresario destacó que "la definición de cadenas de valor y espacios que ofrece América Latina convoca a una oportunidad importante" y sostuvo que "no hay salto ni crecimiento de un país que pueda evitar un desarrollo industrial". Para Rocca, "la prueba más evidente del atraso es el consumo de acero per cápita", el cual, según explicó, es de 100 kilos por habitante en la región, mientras en los países con desarrollo industrial es de 250 kilos. "Esto sin comparar con China que está en 700 kilos por habitante", aclaró. Sin embargo, aunque señaló que el consumo de acero en la región "es un signo de déficit", afirmó a su vez que "también es una señal del potencial que hay por construir". Finalmente, el Presidente de Techint destacó que el desarrollo industrial es "esencial para la movilidad social y la calidad institucional de los países" y puntualizó que, para alcanzarlo, "se necesita confianza y solidez en las políticas de los países". En ese sentido, durante ese mismo panel de apertura del Congreso Alacero 2020, el economista estadounidense Dani Rodrik sostuvo que para la reindustrialización de América Latina se necesitan "políticas mucho más basadas en el crecimiento de la clase media". Para Rodrik, la región tuvo éxito en la reducción de la pobreza y de los problemas sociales", pero consideró que ahora se requieren "políticas industriales con nuevas formas", la cuales deberían estar "dirigidas a aumentar la mano de obra y no las tecnologías que la sustituyan". Desde su visión, para ello "se requiere una alianza de las políticas con los negocios en estos esfuerzos" porque señaló "no son enfoques que se puedan hacer de arriba para abajo", explicó. "Más allá de la industrialización de las exportaciones, hay que ir a modelos de empleos que amplíen el tamaño de la clase media. Y los gobiernos y las industrias trabajando a la par, pueden tener éxito", concluyó el profesor de la Universidad de Harvard. Además de la apertura de la que participó Rocca, el Congreso Alacero 2020 tuvo otros dos paneles. Uno integrado por el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; y la Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colin; que fue moderado por el CEO de Usiminas, Sergio Leite de Andrade. Y otro conformado por los CEO de Ternium (Máximo Vedoya, actual Presidente de Alacero), ACESCO (Carlos Arturo Zuluaga), Gerdau (Gustavo Werneck), ArcelorMittal (Jefferson De Paula) y Deacero (Raúl Gutiérrez), con la moderación de María Juliana Ospina (ANDI Colombia).



Rocca moderó el primer panel de la jornada. Esta vez, el congreso alacero fue íntegramente virtual. VIDEO DEL EVENTO: Estamos muy agradecidos a todos aquellos que ayudaron a hacer posible el Congreso Virtual Alacero 2020. Todavía hay tiempo para que se suscriba: https://t.co/LSOw9rTw2h. @CANACERO @ANDI_Colombia @acero_argentino @ICHA_Acero @acobrasil @Fedimetal1 @ADOACERO pic.twitter.com/vag572vCZk — Alacero (@RedAlacero) November 10, 2020

