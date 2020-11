Ayer se informaron 11 nuevos positivos de coronavirus en Campana y 63 altas médicas. De esta manera, la cifra de casos activos es la más baja en los últimos 25 días, mientras el 79,3% de los infectados ya han superado la enfermedad. Es el registro más alto desde que se dispararon los contagios en agosto. Este martes, el parte de la Secretaría de Salud municipal indicó 11 nuevos positivos de coronavirus en Campana y 63 altas médicas. De esta manera, la ciudad acumula 3.638 casos totales desde que comenzó la pandemia, pero, por sobre todas las cosas, empieza a reducirse la cantidad de vecinos que se encuentra cursando la enfermedad. En este sentido, ayer volvieron a caer los casos activos por cuarta jornada consecutiva. Actualmente, son 657 los vecinos que se encuentran bajo seguimiento médico por coronavirus, la cifra más baja en los últimos 25 días (desde el viernes 16 de octubre que no bajaban de 660 los casos activos). Esto se debe al avance de los casos recuperados: con las 63 altas médicas informadas ayer, ya son 2.887 los vecinos que superaron la enfermedad tras haberse contagiado. Esto representa el 79,3% del total de los infectados en Campana. Se trata del mayor porcentaje de recuperados sobre los casos totales desde que se dispararon los contagios en el mes de agosto (el más bajo llegó a ser 42,4% a mediados de septiembre). En cuanto a la evolución de los contagios, los 11 positivos reportados este martes ratificaron la tendencia a la baja en la ciudad y, ahora, el promedio de casos en los últimos siete días se ubica en 11,6. Un registro que no se daba desde hace tres meses, a principios de agosto. En limpio, el cuadro de situación de Campana quedó ayer con 3.638 casos totales. De esa cifra, 657 se encuentran activos, 2.887 se han recuperado y 94 han fallecido, siempre de acuerdo a los números de la Secretaría de Salud municipal. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de las 20:34 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mostraba a nuestra ciudad con 3.846 casos totales. Es decir: 208 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal.

ZÁRATE EXTENDIÓ HORARIOS DE ATENCIÓN Y AUTORIZÓ TALLERES DE CULTURA Mediante un decreto firmado por el intendente Osvaldo Cáffaro, la Municipalidad de Zárate extendió el horario de atención en los locales gastronómicos y negocios en general, a la vez que autorizó la habilitación de los talleres de cultura y actividades deportivas al aire libre. El comunicado del municipio apela "a la total y absoluta responsabilidad de la ciudadanía" y detalla que los negocios gastronómicos podrán funcionar de lunes a sábados de 9 a 18 horas con atención al público en forma presencial al aire libre, y desde las 18 hasta las 23 en forma presencial con permanencia dentro de los establecimientos. También autoriza a que puedan atender el domingo al mediodía, con atención al público de manera presencial al aire libre, "bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes". En tanto, "los comercios en general" podrán funcionar de lunes a sábados, con ingreso del público, de 9 a 12.30 y de 16 a 20. Y podrán trabajar de 12 a 16 para retiro por el local o envío a domicilio. El decreto, además, autoriza el dictado de Talleres en establecimientos culturales con una asistencia de hasta diez personas en total, contando alumnos y docentes; la realización de ensayos, de obras musicales o teatrales; y la asistencia a espacios culturales o atelieres de parte de sus artistas, siempre que se cumpla con la distancia mínima de dos metros entre persona y persona, no más de diez personas en total, sin exceder el 50 % de la capacidad normal de los espacios. LOS PARTES DE LA REGIÓN La Municipalidad de Zárate informó ayer 17 nuevos positivos de coronavirus y 18 altas médicas, además de 62 nuevos "sospechosos". De esta manera, su cuadro de situación presenta 3.164 casos totales: 362 se encuentran activos, 2.702 se han recuperado y 100 han fallecido. A su vez, la vecina ciudad reveló que tiene 240 análisis pendientes de resultado. En tanto, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar confirmó ayer 23 nuevos contagios, 39 altas médicas y un deceso. Así, el cuadro de situación del municipio quedó ahora con 8.939 casos totales: 1.367 se encuentran activos, 7.351 se han recuperado y 221 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz no notificó nuevos contagios, por lo que se mantuvo con 952 casos totales: 123 se encuentran activos, 807 se han recuperado y 22 han fallecido. Al mismo tiempo, aguarda por el resultado de 17 análisis realizados a vecinos del distrito. Finalmente, en Pilar se registraron 54 nuevos positivos y 38 altas médicas. Así, el cuadro de situación del municipio cuenta con 12.288 casos totales: 948 se encuentran activos, 11.083 se han recuperado y 257 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó hoy 11 nuevos positivos y 63 altas médicas. Así, la cifra de casos activos (657) en Campana es la más baja en los últimos 25 días. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/Zez0F8FpQD — Daniel Trila (@dantrila) November 10, 2020

Coronavirus:

Aumentan los recuperados y bajan los casos activos en Campana

