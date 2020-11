Realizarán el viernes una campaña de concientización para detectar pacientes con Diabetes

La Secretaría de Salud del Municipio organiza la actividad en el marco del Día Mundial de la Diabetes. En el Parque Urbano, de 8 a 12, se llevarán a cabo controles gratuitos con profesionales de la salud. Este viernes, de 8 a 12, se llevará a cabo en el Parque Urbano una campaña de concientización con motivo de conmemorarse -cada 14 de noviembre- el Día Mundial de la Diabetes. "El 10% de la población mundial tiene Diabetes y la mitad no lo sabe. Esta es una enfermedad que conlleva un riesgo cardiovascular muy importante", comentó la directora de Desarrollo Estratégico del Hospital San José, Cecilia Bernatzky, al tiempo que anticipó que durante la jornada se realizarán controles preventivos. Entre ellos, control de glucemia capilar, toma de tensión arterial, peso, talla e índice de masa corporal y perímetro de cintura para detectar factores de riesgo cardiovascular. Médicos, enfermeros, licenciadas en nutrición y personal de la Escuela de Enfermería de Campana estarán a cargo de los mismos. "La diabetes no aparece sola sino que viene asociada a otras enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad y el sobrepeso y otros factores de riesgos que pueden ser modificables como por ejemplo el sedentarismo o las dietas inadecuadas", agregó. Además destacó el valor de este tipo de campañas señalando que "permite la detección de pacientes ya que es una enfermedad crónica y silenciosa que, muchos casos, no presenta síntomas". Según explicó, "este tipo de controles permite iniciar el diagnóstico que luego se completa con la consulta a un profesional y la realización de análisis en laboratorios". Bernatzky comentó también que la importancia de este tipo de campañas radica en una detección temprana de la enfermedad considerando que cuando aparecen los síntomas, en general, se encuentran mayores complicaciones. Por último, la directora de Desarrollo Estratégico del HMSJ recordó que la campaña del Día Mundial de la Diabetes se enfoca en un tema. Este año es "El personal de enfermería marca la diferencia". De esta manera, se destaca el valor del personal de enfermería y su trabajo extraordinario para apoyar a aquellas personas que viven con un amplio número de problemas de salud.

La actividad es organizada por la Secretaría de Salud.



Realizarán el viernes una campaña de concientización para detectar pacientes con Diabetes

