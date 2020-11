La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/nov/2020 Choque múltiple en el boulevard Sarmiento







Un abuelo descompensado dañó a 4 vehículos estacionados, además del suyo. Ayer cerca del mediodía, un vecino de 79 años conducía un Renault Logan en el boulevard Sarmiento en dirección a Perón, cuando a la altura del 733 perdió el control de su vehículo y dañó el lateral de 4 autos estacionados. El abuelo, de apellido Mendieta, pudo detener su marcha recién en la esquina de Saavedra, donde fue asistido por personal del SAME y luego trasladado hasta el Hospital San José donde quedó en observación dado que no tenía heridas de gravedad pero se encontraba claramente descompensado.



El Renault Logan recién se detuvo cuando llegó a la esquina de Saavedra.

#Dato un hombre de 79 años se descompensó mientras conducía un Renault Logan por Diagonal Sarmiento, luego de chocar 4 vehículos se detuvo en esquina Saavedra. Fue trasladado por SAME. En el lugar Dirección de Tránsito reordenó la circulación junto a CP zona 4 pic.twitter.com/JFxS9KgDFk — Daniel Trila (@dantrila) November 10, 2020

