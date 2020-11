La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/nov/2020 No hubo avances en la paritaria municipal







El Ejecutivo y el Sindicato se reunieron ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo. El viernes habrá una nueva audiencia virtual. El Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) volvieron a reunirse ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Fue a través de una conferencia virtual que, a la postre, no dejó ningún avance en el marco de las negociaciones que están llevando adelante por la paritaria municipal. El Ejecutivo, que estuvo representando por Lucía Schirripa (Directora General de Asuntos Legales), Mónica Kulita (Directora de Recursos Humanos) y Julio Olivastri (Secretario de Economía y Hacienda), propuso un Bono para cerrar el 2020 a pagar en noviembre y diciembre a todos los trabajadores municipales (divididos en seis categorías percibirían desde 8.000 a 15.500 pesos de acuerdo a su salario) y para la paritaria 2021 ofreció 6% de aumento para el primer semestre y de forma escalonada (2% en enero, 2% en marzo y 2% en junio), tomando como base de cálculo los haberes de diciembre 2020. Por su parte, el STMC, representado por los paritarios Carlos Barrichi (Secretario General), Florencia Mingues, Norberto Burgueño, Martín Di Pietro y Claudio López Ruiz, rechazó estas propuestas, "teniendo presente que una de ellas ya fue anteriormente puesta a consideración y oportunamente desechada". Además, recalcó, ante la oferta para la paritaria 2021, que la negociación que está llevando adelante es "correspondiente a los períodos salariales 2019 y 2020, por lo que todo ofrecimiento al año 2021 se encuentra excluido" y será "rechazado por injustificado". Finalmente, el gremio municipal ratificó la propuesta de incremento salarial que había presentado anteriormente: aceptar el Bono como cierre de la paritaria 2019 y un aumento salarial del 20% para el período enero-septiembre 2020. Ante las diferencias que se volvieron a suscitar en la negociación, desde el Ministerio de Trabajo se recordó a las partes que está vigente la Conciliación Obligatoria. Además, al tiempo que les solicitó "buscar las condiciones necesarias" para concretar reuniones en el ámbito privado a fin de acercar posiciones. Y fijó una nueva audiencia para este viernes a las 10 de la mañana.

