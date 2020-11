P U B L I C



Gran campaña de colecta de alimentos, medicamentos, pañales, juguetes y útiles escolares para las familias que pelean por un hogar. La represión en Guernica fue el final anunciado por el gobierno provincial. Las familias de Guernica pusieron en pie escuelitas, postas sanitarias, juegos y clases para los niños y niñas y se coordinaron para repartir las donaciones que al día de hoy siguen llegando. Una salida colectiva ya que el Estado solo quería preparar la represión. El gobierno intentó engañar a las familias con promesas de palabra para dejarle las tierras a empresas fraudulentas que se apropiaron de esos terrenos durante la dictadura. Las familias no cayeron en la trampa y se mantuvieron firmes contra la campaña del gobierno, de la oposición sojera y de los medios de comunicación. Desde el PTS en el Frente de Izquierda y decenas de organizaciones como La Red de Trabajadores Precarizados, Informales y Desocupados y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) seguimos colaborando con las familias para que puedan su derecho a una vivienda digna. Frente al desalojo y la quema de sus pertenencias queremos redoblar la campaña para que esas familias obtengan su hogar. Algo que el gobierno no quiere garantizar porque está defendiendo a los negocios inmobiliarios de los ricos. Los trabajadores de todo el país tenemos que seguir defendiendo a los de nuestra clase difundiendo el conflicto y exigiendo a las conducciones estudiantiles y sindicales que se pongan a la cabeza de la campaña y de las colectas. Trabajadores industriales de Siderca, químicos, de las fábricas automotrices, estatales, trabajadoras de la salud, portuarios, jóvenes precarizados de La Red, estudiantes y docentes de Campana y Zárate llevamos nuestra solidaridad al conflicto y estuvimos allí cuando ocurrió la brutal represión. No hay grieta en Campana. Hay otra salida para las familias trabajadoras. El gobierno de Abella se sintió cómodo con la campaña de Kicillof contra las tomas: también desalojó y reprimió varias tomas como la de San Cayetano y La Fasera. Las principales figuras públicas del kirchnerismo quisieron posar de oposición a nivel local pero justificando la brutal represión en Guernica por parte de Segio Berni, Kicillof y Alberto Fernández. El Frente de Todos de Campana con una actuación magistral salió al cruce con el intendente de Juntos por el Cambio a partir de que él exprese su total desacuerdo con el subsidio que otorgaría el gobierno bonaerense a los "usurpadores", como les gusta tanto al oficialismo como a la oposición llamar a las familias sin tierra. Dicho subsidio no existió para la mayoría de los de Guernica y, para los que sí no les alcanzó ni para hacer una pieza. El reclamo de vivienda sigue en pie. También el Frente de Todos defiende a Kicillof diciendo que el desalojo de Guernica se hizo con todos los cuidados posibles. Habría que preguntarles a las familias con sus casillas quemadas por la bonaerense, a los niños que fueron gaseados y a las miles de familias que se quedaron sin techo si lo del pasado jueves no fue una represión violenta. Basta con ver cómo los niños y niñas jugaban luego de la represión con cartuchos de balas de goma. El oficialismo nacional votó un presupuesto nacional de ajuste a medida de la negociación con el FMI, donde además, en medio de una pandemia, se pretende recortar un 10% el presupuesto de salud, mientras a mineras y petroleras como Tecpetrol de Rocca se les regalan $30 mil millones para pagar sus deudas. Los sindicatos y centros de estudiantes que dirige el Frente de Todos como la UOM no impulsaron ningún tipo de campañas para rodear de solidaridad a esas familias. Es muy fácil ser oposición a Cambiemos a nivel local, ya sea con el problema de la vivienda, con las discusiones del Concejo Deliberante y con las cuestiones ambientales. Mientras a nivel nacional, el gobierno de Alberto Fernández, avala la represión a las familias sin tierra y tiene a funcionarios como Berni en la provincia comandada por Kicillof. Además el modelo productivo del gobierno nacional es extractivista y se reúne con los principales empresarios para seguir garantizando sus ganancias que salen de los bolsillos de las familias trabajadoras. Tanto el macrismo como el kirchnerismo no tienen ninguna grieta a la hora de defender los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios, terratenientes, empresarios y del FMI. Los empresarios son insaciables y quieren ganar. Para eso quieren que los trabajadores perdamos. Lo nuevo de esta lucha es la emergencia de cientos de vecinos, trabajadores precarios en su gran mayoría, jóvenes y mujeres, que quieren decidir por sí mismos. Está surgiendo un sector de la clase obrera que confía en sus propias fuerzas y en sus asambleas, no gusta de la "obediencia", tiene aspiraciones mayores y empieza a desconfiar del gobierno. En la crisis actual ningún sector se salva solo, y un triunfo en Guernica sería un golpe para los empresarios y el gobierno que quieren imponer el plan del FMI. Ahora de lo que se trata es de desarrollar la lucha por tierra ya, unirla a la pelea contra la precarización, las rebajas salariales, las suspensiones y despidos, y llevar esa combatividad a toda la clase obrera, a los grandes servicios y empresas, para hacer una fuerza capaz de derrotar a los capitalistas y que esta vez, la crisis la paguen ellos. - Para colaborar con la campaña o saber más, contactanos al 03489-15565619 o a nuestro facebook PTS Frente de Izquierda Campana-Zárate. Juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas









Tierra para vivir; una discusión vigente frente a la falsa polarización local

