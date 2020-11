La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/nov/2020 Efemérides del día de la fecha, 11 de noviembre







LAS MUJERES VOTAN POR PRIMERA VEZ Ocurrió en el año 1951, en las elecciones presidenciales para el período 1952-1958, aproximadamente 3.500.000 mujeres votaron por primera vez. Previamente, en el año 1947, se sancionó la Ley Nº 13.010 de Sufragio Femenino que había sido impulsada por Eva Perón: "recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria". A lo largo de la historia mujeres como Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane y Victoria Ocampo lucharon por el voto femenino. SE INAUGURA EL ESTADIO TOMÁS ADOLFO DUCÓ La historia del Estadio Tomás Adolfo Ducó comenzó en el año 1924 cuando Huracán inauguró su primer estadio con un triunfo 4 a 0 frente a Colón. En ese entonces, "El Globo"alquilaba el predio de la Avenida Amancio Alcorta 2570, donde construyó un imponente estadio de madera cuya capacidad era para 12.000 personas. En el mismo, el equipo se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1925 y 1928, en los que se destacaron los jugadores Guillermo Stábile, Ángel Chiesa, Juan Pratto, Cesáreo Onzari y Adán Loizo. En el año 1939 la Comisión Directiva adquirió el predio y, tres años después, Huracán jugó su último partido en el estadio; aquel día le ganó 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata con goles de "Tucho" Mendez y Herminio Masantonio (2). A cargo de los arquitectos Olivera, Giraldez y Curuchet, la construcción empezó en el año 1941 y finalizó en el año 1947; durante esos años, los socios colaboraron activamente con cemento y ladrillos. El primer partido disputado en "El Palacio" fue contra Boca por la Fecha 20 del Campeonato de Primera División 1947; en aquel encuentro, el equipo de Parque Patricios ganó 4 a 3 con goles de Heraldo Ferreyro y Juan CarlosSalvini (3): "la cancha estaba llena de bote a bote. Boca trajo a jugadores de la talla de Boyé, Corcuera, Sarlanga y Pescia. Empezamos ganando, luego ellos lo dieron vuelta, después nosotros nos pusimos 3-2, empató Boyé y Salvini convirtió el gol del triunfo a cinco minutos del final" manifestó en una entrevista el jugador Néstor Naya. Sin embargo, su inauguración oficial fue en el año 1949 cuando se enfrentó contra Peñarol (Uruguay) en un partido amistoso que ganó 4 a 1. En el año 1967, el estadio fue rebautizado con su nombre actual y, más adelante, en el año 2007, fue proclamado Patrimonio Histórico y de Defensa Estructural de la Ciudad de Buenos Aires. SE LANZA "GOTTA BE YOU" Un día como hoy en el año 2011, "OneDirection" lanzaba el sencillo "Gotta be you." Perteneciente al álbum "Up allnight" (2011) y compuesta por AugustRigo y Steve Mac, la canción fue un gran éxito que llegó al puesto número 3 del "UK Singles Chart." Antes de su lanzamiento, Harry Styles anunció en Twitter:"¡´Gotta be you´ saldrá pronto chicos! Espero que les guste ¡Creo que es estupenda!" Por otra parte, ZaynMalik expresó que la misma es "un poco más emotiva" que su sencillo debut "Whatmakesyoubeautiful".

