Julio N. Carreras

Olvidados: ¿Sera necesaria otra guerra Santa? (Parte 1/2) Con una apretada síntesis histórica se harán una serie de consideraciones para en principio entrar al tema de los supuestos derechos de los hoy llamados "mapuches", rama por algunos considerada pueblo autóctono del territorio de la argentina, siendo "araucanos" de origen, habitantes de la Amazonia. Fuentes debidamente reconocidas, determinaron que los "mapuches" llegaron al territorio de Argentina, de acuerdo con el arqueólogo austriaco Osvaldo Menghin, a principios del siglo XX, en 1909, y se habrían originado en la Amazonía, habiendo emigrado por el centro de Argentina, cruzando la cordillera de los Andes. Sustentaba su teoría en los rasgos culturales, semejantes con los de un subgrupo de la Amazonía. Dentro de lo que es erróneamente nombrada como polémica por genocidio, (wikipedia), se determina que los araucanos denominados mapuches, llegaron a la Argentina allá por 1830, cuando la Nación Argentina era ya independiente y soberana. Por lo tanto, fueron invasores. El primer grupo de "invasores" los constituyeron aproximadamente unos 100 indígenas capitaneados por Yanquetruz. Dejando preestablecido desde ya que las fechas determinarían que los "mapuches" no son autóctonos de nuestro territorio, sino que son invasores, son usados actualmente por minorías anárquicas que buscan el caos y la violencia para su propio beneficio. Además, se debe tener en cuenta que durante años cruzaban la cordillera desde territorio chileno hacia nuestra Patagonia, matando y robando a los reales pueblos autóctonos regresando luego para vender desde la costa del Pacífico a los barcos europeos el producto de sus correrías.Así nos encontramos como en tantos lugares del mundo que se resumiría en el dicho, "a rio revuelto, ganancia de pescadores". Ningún pueblo civilizado busca usar la traición, la mentira y la violencia, si tiene la razón de su lado. Y menos atacar cobardemente a quienes no pueden defenderse no solo en sus bienes y personas, sino también en las cobardes agresiones a símbolos de nuestra soberanía, la cual desconocen, quemando banderas y los centros de prácticas religiosas, bandalizándolos y atacando a sacerdotes y fieles, destruyendo los símbolos propios de las celebraciones religiosas. Hoy no se puede reunir una cruzada para eliminar a los herejes, como en la antigüedad, pero tenemos leyes que nos protegen y deberían velar por nuestros derechos. ¿No juran los funcionarios "por Dios y por la patria" defenderla aun a costa de su vida? No podemos retroceder y no aplicar la justicia. Senadores, Diputados, Jueces, Fuerzas de Seguridad. A toda costa quieren traer a nuestro país una lucha que no es nuestra. Hoy atacan una Parroquia Católica, mañana será otro Templo Cristiano, después otro Judío, etc., porque van contra cualquier religión que ayuda a las personas y les da Fe y confraternidad velando por la unión y respeto al prójimo. Se necesita la aplicación de las leyes. No se está cuidando y defendiendo a los verdaderos ciudadanos de nuestra Patagonia. Por Dios y por la Patria reaccionen quienes son responsables porque todo lo que hacen estos pequeños grupos terroristas (con todas las palabras) solo buscan su propio beneficio y de quien sabe que personas e ideologías(o países) que los respaldan. "El que tiene argumentos para defender su posición no necesita usar la violencia". "Los gritos y vandalismos solo indican que no tienen palabras para defender lo que pregonan".

Olvidados:

De todo un poco (Parte 22)

Por Julio N. Carreras

