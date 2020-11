La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/nov/2020 Primera Nacional:

Ayer trascendió que la decisión se conocería por Boletín Oficial de AFA y que el inicio se retrasaría una semana más. También circuló una modalidad de competencia que sembró muchos interrogantes. Los equipos de la Primera Nacional vivieron un largo parate por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la espera para conocer el formato del torneo reducido que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional se ha tornado todavía más tensa. Y hoy, a diez días de la fecha en que iniciaría esa competencia, la incertidumbre es total para cuerpos técnicos y jugadores que deben planificar y analizar qué tipo de certamen disputarán y cómo lo encararán. Ayer, incluso, trascendieron nuevas versiones en torno a esta decisión. En primera instancia se mencionó que el formato ya no saldrá aprobado por el Comité Ejecutivo, sino mediante una resolución del Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que podría difundirse entre hoy y el viernes. Luego, también se rumoreó que el comienzo de este torneo reducido se retrasaría una semana más: inicialmente iba a empezar el 7 de noviembre; luego se pasó al 21; y ahora se evalúa que la acción arranque el 28. Y finalmente, también ayer, se conoció un formato de competencia que dejó más enojos que adhesiones. Según trascendió, los ocho primeros de cada uno de los dos grupos en que estaba dividida la última temporada, conformarán la Zona Campeonato. Así, por un lado estarían Atlanta, Estudiantes (RC), Estudiantes (BA), Temperley, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Platense y Agropecuario. Y por el otro: San Martín (T), Defensores de Belgrano, Sarmiento, Deportivo Riestra, Tigre, Atlético Rafaela, Gimnasia (M) y Villa Dálmine, que al momento de suspenderse el pasado campeonato se encontraba en la 8ª posición de la Zona B. Con esta división jugarían todos contra todos a una sola rueda (siete fechas). Y los ganadores de cada zona se enfrentarían en una final por el primer ascenso a la Liga Profesional. En tanto, el perdedor de ese duelo jugaría con el ganador de la Reválida por el segundo ascenso. ¿Quiénes disputarían la Reválida? Los 16 equipos restantes, divididos también en dos zonas de ocho tal como venían de la temporada anterior. Los ganadores de cada zona se enfrentarían también en una final que definirá qué equipo de estos 16 peleará por el ascenso. Con este formato, los clubes que se encontraban mejor ubicados cuando se canceló el pasado campeonato prácticamente no cuentan con ninguna ventaja deportiva respecto al resto (algo que se daba por hecho cuando se había decidido armar un nuevo certamen para definir los ascensos). Por ello, varios dirigentes negociaban "contrarreloj" una segunda oportunidad para los que disputarían la Zona Campeonato y no se clasifiquen a la final por el ascenso.

TRAS EL AISLAMIENTO PREVENTIVO DEL LUNES, EL PLANTEL VIOLETA RETOMÓ AYER LOS ENTRENAMIENTOS EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI.



