El jugador del Inter arrastra una molestia muscular. Otamendi y Tagliafico, otros dos habituales titulares, también entrenaron diferenciado ayer. La Selección Argentina realizó ayer su segundo entrenamiento de cara al duelo que mantendrá mañana frente a Paraguay desde las 21.00 horas en La Bombonera por la tercera fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. Y la principal noticia de la jornada fue que Lautaro Martínez todavía está con molestias en su isquiotibial derecho, por lo que entrenó diferenciado. La condición física del delantero del Inter de Italia es una de las grandes preocupaciones de Lionel Scaloni, quien preferiría no arriesgarlo ante el combinado guaraní y preservarlo para el compromiso ante Perú (martes 21.30). En caso que Martínez no esté en condiciones de jugar mañana, su lugar sería ocupado por Lucas Alario, quien atraviesa un gran momento en el Bayern Leverkusen: con 7 tantos es el segundo máximo goleador de la Bundesliga. Otros jugadores que se entrenaron diferenciado ayer por problemas físicos fueron Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Roberto Pereyra. El lateral izquierdo del Ajax es otra de las preocupaciones de Scaloni, dado que su reemplazante natural, Marcos Acuña, quedó desafectado el domingo por lesión. En tanto, Lucas Martínez Quarta arribaría recién hoy al país después de los problemas que debió atravesar para poder salir de Florencia. El exdefensor de River fue titular junto a Otamendi y Tagliafico en las primeras dos fechas, por lo que la última línea titular solo parecería tener un nombre confirmado: el lateral derecho Gonzalo Montiel. Ayer, el entrenador del Seleccionado no realizó una práctica formal de fútbol, por lo que el único ensayo táctico previo a Paraguay se desarrollaría esta tarde. Recién entonces habría mayores pistas respecto a la probable formación titular. Hasta el momento, las complicaciones han sido más que las certezas.

EL EXJUGADOR DE RACING ESTÁ EN DUDA POR UNA MOLESTIA EN EL ISQUIOTIBIAL.



Selección Argentina:

Lautaro Martínez, la principal duda para enfrentar mañana a Paraguay

