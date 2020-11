La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/nov/2020 Breves: Deportivas

EL ADIÓS DE GAGO El mediocampista Fernando Gago (34 años) informó ayer su retiro del fútbol. "Tengo la felicidad de dejar el fútbol por decisión mía", señaló, en referencia a las múltiples lesiones que sufrió en los últimos años de su trayectoria. "Pintita", que se inició en Boca y también pasó por Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez, ganó 14 títulos en su carrera y también dos con la Selección Argentina: el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. "Después de 15 años de profesión elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción", agregó este volante central de técnica exquisita que se convirtió en uno de los grandes referentes de una brillante generación jugadores argentinos. SALVIO, DESGARRADO Luego que se confirmara que sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha en el partido ante Newells, Eduardo Salvio es duda para el encuentro que Boca Juniors deberá disputar el 25 de noviembre frente a Inter de Porto Alegre por los Octavos de Final de la Copa Libertadores. "Voy a hacer todo para volver lo antes posible y más fuerte todavía", comentó ayer el Toto, una de las grandes figuras del buen presente del Xeneize. "ALTA INMINENTE" En un nuevo parte brindado en la Clínica Olivos, el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, anunció que "el alta es inminente". Y si bien no precisó la fecha, aseguró que "será pronto". Además explicó: "Diego está evolucionando favorablemente con respecto a la cirugía y al cuadro de abstinencia. Está con muchas ganas de irse, antes también las tenía, pero ahora este es otro cuadro clínico. Es un paciente con mucha coherencia". Según trascendió, el Diez seguiría con su recuperación en una casa del barrio Villanueva, en el partido de Tigre. AMISTOSOS INTERNACIONALES En el marco de la fecha FIFA que ya está en marcha, hoy se disputarán nueve amistosos internacionales entre selecciones europeas: Turquía vs Croacia, Dinamarca vs Suecia, Bélgica vs Suiza, Alemania vs República Checa (16.45, DirecTV), Italia vs Estonia, Holanda vs España (16.45, ESPN), Polonia vs Ucrania, Portugal vs Andorra y Francia vs Finlandia. PEQUE, EN LONDRES El argentino Diego Schwartzman ya se encuentra instalado en Londres para participar del ATP Finals, el certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. El Peque conocerá a sus rivales del round robin mañana jueves cuando se realice el sorteo que tendrá al serbio Novak Djokovic y al español Rafael Nadal como cabezas de serie. El ex Torneo de Maestros comenzará el domingo. LIGA NACIONAL En una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet, ayer se dieron los siguientes resultados: San Lorenzo 97-68 Hispano Americano, Peñarol (MdP) 92-71 Argentino (J), Gimnasia (CR) 84-66 Bahía Basket, Obras Sanitarias 73-58 Platense y Boca Juniors 76-60 Ferro Carril Oeste. En esta Conferencia Sur, Gimnasia (CR) y Obras Sanitarias son los líderes, con tres victorias en tres presentaciones. En tanto, en la Zona Norte mandan Quimsa (SdE) y San Martín (C) con cuatro triunfos en cuatro partidos disputados. MOTO GP: MÁRQUEZ OUT El español Marc Márquez comunicó que no volverá a las pistas hasta el 2021. "Tras evaluar cómo está el brazo con los doctores y mi equipo, hemos decidido que la mejor opción es volver el próximo año", señaló el seis veces campeón del MotoGP y vigente tetracampeón de la especialidad. El piloto de Honda se fracturó el húmero del brazo derecho el 19 de julio en Jerez de la Frontera, prueba que marcó el reinicio de la actividad para el Moto GP después del parate por la pandemia de Covid-19.



