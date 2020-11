Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ASPERSOR RIESGOSO "Una vez más recurro a ustedes para comentarles de este aspersor en la Plaza Italia...no sé si estoy en lo cierto, pero considero que no debería quedar expuesto a varios cm del piso...muy peligroso...!!! (No lo vi, y sufrí una fuerte caída) imaginen cuantos chiquitos corren por ahí" escribe Susana. LA NATURALEZA AVANZA "Ligustrina que llega hasta el borde de la calle Coltelli y Barlaro del barrio Las Campanas ya hemos hablado con el propietario de ese lugar y no tenemos respuesta de que las corte y en las noches hay juntada de todo tipo. Esperemos tener respuesta por este medio" muestra Rodolfo. UN CRATER Y UNA PÉRDIDA "Viale entre Barca y Barletta (barrio Don Francisco) hace más de 20 días está este cráter, es profundo y peligroso y los litros de agua que se pierden sin sentido" muestra Gustavo.

12 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales

