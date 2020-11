La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Guzmán confirmó que no habrá IFE 4







El ministro de Economía reconoció que "hay una situación muy dura", pero remarcó que "hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina". Y agregó que se irán reemplazando estos subsidios con otras medidas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció anoche la decisión de que no haya un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, el subsidio que se venía pagando a cerca de 9 millones de personas para paliar el impacto de la pandemia por coronavirus. "El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía. Implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país", señaló Guzmán. El funcionario explicó, además, que se van "manejando los tiempos y no es el momento de eso", al tiempo que agregó que "hay una situación muy dura, pero hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina". Luego, en declaraciones a la señal de cable C5N, agregó: "Por ahora no habrá IFE, pero nos guardamos flexibilidad igualmente por si la pandemia pega la vuelta como pasó en Europa". El ministro detalló que irán reemplazando estos subsidios con otras medidas. "Iremos expandiendo programas existentes como el Potenciar Trabajo y las asistencias directas como la AUH. Buscamos focalizar ayuda en los sectores que más lo necesitan", señaló. No obstante, Guzmán afirmó que en lo que queda del año "la ayuda está aumentando" y que "en lugar de hacerlo en forma de IFE", se hace "vía otros programas más focalizados en los que más lo necesitan", indicó. Igualmente, el funcionario dijo comprender que todos lo que recibían el IFE están "en una situación dura, pero al mismo tiempo hay un conjunto de políticas que buscan reactivar la producción y el empleo", justificó. "Estamos parados en un lugar que nos permite tener una perspectiva positiva hacia adelante. Se han logrado avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación", detalló. Por último apuntó: "Recordemos de dónde venimos, en el año 2018, dos años después de que Argentina hubiese regresado a los mercados de crédito internacional. El país empezó a endeudarse, en el 2018 el mundo dijo basta y ahí se recurrió inmediatamente al FMI".

EL MINISTRO AFIRMÓ QUE "HOY NO ES EL MOMENTO DE UN IFE 4". EL IFE EN CAMPANA: MÁS DE 16 MIL BENEFICIARIOS En el contexto de la pandemia de coronavirus, "la principal política de Protección Social fue el Ingreso Familiar de Emergencia", remarcó ANSES. Y en un documento en el que detalla la asistencia brindada en nuestra ciudad se informó que 16.603 campanenses accedieron al IFE 1, mientras que 16.892 recibieron el IFE 2. De acuerdo al reporte de ANSES, el 59% de los vecinos que solicitaron el IFE fueron trabajadores informales, mientras que el 33% correspondió a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, 5% eran monotributistas. "PREOCUPACIÓN" DE LA CGT El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió el martes y expresó su "preocupación" por las "restricciones presupuestarias" sobre el IFE y el ATP, así como frente a la nueva reforma previsional, y advirtió que "el esfuerzo" de los últimos meses "no puede ni debe ser dilapidado". Los popes de la central gremial emitieron un comunicado con las conclusiones del encuentro que se celebró en la sede de la calle Azopardo 802, en el que apuntaron contra los recientes anuncios del Gobierno en el marco del debate sobre el Presupuesto 2021 y la negociación con el FMI. La CGT advirtió que "el esfuerzo" hecho por el Estado, los trabajadores, los empresarios y los jubilados "no puede ni debe ser dilapidado", al tiempo que subrayó: "Acordamos con empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores" y "garantizamos la paz social en los momentos más difíciles". Luego agregó: "Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar (...) no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo". En la misma línea alertó que tampoco se puede "garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional" y, por último, manifestó su vocación de diálogo para "transitar de forma equilibrada la etapa de transición a la nueva normalidad".

Guzmán confirmó que no habrá IFE 4

