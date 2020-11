La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 El IFE en Campana: más de 16 mil beneficiarios









NOTICIA RELACIONADA: Guzmán confirmó que no habrá IFE 4 En el contexto de la pandemia de coronavirus, "la principal política de Protección Social fue el Ingreso Familiar de Emergencia", remarcó ANSES. Y en un documento en el que detalla la asistencia brindada en nuestra ciudad se informó que 16.603 campanenses accedieron al IFE 1, mientras que 16.892 recibieron el IFE 2. De acuerdo al reporte de ANSES, el 59% de los vecinos que solicitaron el IFE fueron trabajadores informales, mientras que el 33% correspondió a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, 5% eran monotributistas.

"PREOCUPACIÓN" DE LA CGT El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió el martes y expresó su "preocupación" por las "restricciones presupuestarias" sobre el IFE y el ATP, así como frente a la nueva reforma previsional, y advirtió que "el esfuerzo" de los últimos meses "no puede ni debe ser dilapidado". Los popes de la central gremial emitieron un comunicado con las conclusiones del encuentro que se celebró en la sede de la calle Azopardo 802, en el que apuntaron contra los recientes anuncios del Gobierno en el marco del debate sobre el Presupuesto 2021 y la negociación con el FMI. La CGT advirtió que "el esfuerzo" hecho por el Estado, los trabajadores, los empresarios y los jubilados "no puede ni debe ser dilapidado", al tiempo que subrayó: "Acordamos con empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores" y "garantizamos la paz social en los momentos más difíciles". Luego agregó: "Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar (...) no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo". En la misma línea alertó que tampoco se puede "garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional" y, por último, manifestó su vocación de diálogo para "transitar de forma equilibrada la etapa de transición a la nueva normalidad".

El IFE en Campana: más de 16 mil beneficiarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar