RENUNCIÓ BIELSA Después de haber recibido críticas "internas" a su gestión, María Eugenia Bielsa renunció ayer a su cargo de Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat y será reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un hombre muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de la primera modificación en el gabinete que nombró Alberto Fernández tras su asunción. Según trascendió, el Presidente de la Nación le habría ofrecido a Bielsa ocupar el cargo de embajadora ante la UNESCO, el cual quedó vacante tras el fallecimiento de Fernando "Pino" Solanas. REBOTÓ EL BLUE Tras anotar su menor valor en casi seis semanas, el dólar blue rebotó con fuerza este miércoles y volvió a superar los $160, al dispararse $13 ayer. El billete paralelo anotó así su primera suba en 13 jornadas, mientras que la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista -que aumentó a $79,49-, volvió a superar el 100%. AL LÍMITE El Presidente de Sociedad del Plata, Ignacio Noel, se reunió ayer con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires para buscar alternativas a los problemas que enfrenta la empresa que es dueña del Parque de la Costa, Aquafan, Teatro Niní Marshall, Tigre Center y China Town, complejos que se encuentran cerrados desde que comenzó la pandemia. De hecho, la compañía evalúa el cierre definitivo, una decisión que dejaría a 500 trabajadores en la calle. EXPLOSIÓN CERCANA Ayer explotó un contenedor ubicado a 50 metros de la casa del ex presidente Mauricio Macri, en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro. Hasta allís se acercó personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal para determinar las circunstancias del caso. De acuerdo a las primeras informaciones, poco después de las 18:00 habría explotado una lata que se encontraba dentro del cesto de gran tamaño, situado entre las calles José C. Paz y Vicente López y Planes. Según el relato de vecinos, primero se incendió el contenedor y luego se produjeron dos explosiones. BILLETES DESDE ESPAÑA El Gobierno decidió importar billetes de $1.000 desde España con el fin de evitar un posible faltante de circulante de cara a la mayor demanda de fin de año. El pedido realizado a la Casa de Moneda y Timbre de España tiene la intención de garantizar el abastecimiento en una época del año en la que estacionalmente crece el uso de dinero. Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que el organismo encargó la confección de billetes a Casa de Moneda para hacer frente a las necesidades especiales de efectivo que derivan de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. BIDEN VS TRUMP El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que la posición del actual mandatario, Donald Trump, de no reconocer su triunfo electoral es "vergonzosa". A su vez, el demócrata aseguró que la postura de Trump no será un impedimento para seguir con sus planes de transición del poder, a pesar de la batería de demandas y querellas interpuestas por los republicanos en varios estados. Ayer, el todavía Presidente hizo su primera aparición pública desde los comicios al visitar el cementerio nacional de Arlington.



