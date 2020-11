La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Coronavirus:

Argentina sumó 10.880 nuevos positivos y 348 muertes







El país se aproxima a las 35 mil víctimas fatales. En cuanto a los contagios, Provincia y Ciudad de Buenos Aires siguen acumulado el 33% del total nacional. Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 10.880 nuevos positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 1.273.356 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 149.296 se encuentran activos, 1.081.897 se han recuperado y 34.531 han fallecido, luego que ayer se apuntaran otras 348 muertes en Argentina. En cuanto a los nuevos contagios, la provincia de Buenos Aires indicó 3.040 ayer (totaliza 579.356), mientras la Ciudad de Buenos Aires agregó 549 (152.086). Con estos números, ambos territorios volvieron a reunir el 33% del total de casos informados ayer, un valor que se viene repitiendo en las últimas semanas. En "el interior" del país, esta vez fueron tres las provincias que superaron el millar de positivos este miércoles: a Santa Fe (1.545 ayer; 122.829 totales) y Córdoba (1.361; 97.428) se les sumó Tucumán (1.037; 57.094). En cambio, ninguno de los demás territorios superó los 500 casos diarios. El detalle del informe de ayer se completa con las cifras de Mendoza (474; 51.894), San Luis (363; 10.184), Entre Ríos (357; 18.955), Chubut (354; 18.048), Santa Cruz (305; 11.784), Santiago del Estero (252; 11.912), Río Negro (207; 27.331), Chaco (205; 15.512), San Juan (157; 4.116), Corrientes (135; 3.244), Neuquén (129; 25.883), Tierra del Fuego (123; 13.667), Salta (93; 19.793), La Pampa (92; 4.380), Catamarca (51; 1.302), La Rioja (41; 7.959), Jujuy (10; 18.075) y Formosa (2; 165). En tanto, Misiones no agregó casos a su estadística (acumula 359). CAMAS UTI De acuerdo al reporte de la cartera sanitaria nacional, 4.418 personas que contrajeron coronavirus se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva (UTI) en todo el país (-76 respecto al lunes). En tanto, la ocupación de camas críticas a nivel nacional, sin importar el diagnóstico, es del 58,3% (+0,6% respecto al lunes); mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires es de 60,6% (+0,7%). 348 MUERTES En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 348 fallecimientos, por lo que la cantidad de víctimas fatales en Argentina asciende a 34.531 en esta pandemia (se ubica en el 11º lugar del ranking mundial y en el tercero de Sudamérica tras superar a Colombia). De los 348 decesos reportados ayer, 128 se registraron en la provincia de Buenos Aires y apenas 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En tanto, en "el interior" del país, Santa Fe indicó 47 muertes; Neuquén, 42; Mendoza, otras 41; y Córdoba, 28. El detalle por jurisdicciones se completó ayer con los números de Tucumán (12), Chubut (7), Salta (7), Río Negro (6), San Luis (5), La Pampa (4), Entre Ríos (4), Tierra del Fuego (3), Chaco (2) y Santa Cruz (2).

ACTUALMENTE, CASI 150 MIL CASOS SE ENCUENTRAN ACTIVOS EN EL PAÍS. EL PRESIDENTE DIO NEGATIVO Alberto Fernández. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se sometió ayer a un hisopado de urgencia después que el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Béliz, diera positivo por coronavirus. Horas después confirmó vía Twitter el resultado negativo del hisopado. "A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios. Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación", escribió Fernández en su cuenta personal. Fernández estuvo en los últimos días muy cerca de Béliz, ya que el fin de semana compartieron el viaje a Bolivia, el cual luego continuó el lunes en Jujuy, donde acompañaron al ex mandatario Evo Morales en su regreso al país vecino. Antes, la noche del domingo, Fernández, Béliz, Morales, el canciller Felipe Solá y los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros dirigentes, participaron de una cena sin las medidas correspondientes, según pudo observarse en una fotografía que se difundió de dicho encuentro.

