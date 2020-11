La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 González García y Arroyo firmaron convenio en el marco del Plan Argentina contra el Hambre







El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, junto a su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, firmaron ayer un convenio de articulación con el fin de realizar un intercambio de bases de información del Programa SUMAR y la Tarjeta ALIMENTAR para ampliar el alcance de ambos programas. "Estamos utilizando la información nominalizada que brinda el Programa SUMAR, que se convierte en un insumo estratégico para orientar las acciones del Gobierno Nacional en el apoyo a los municipios más vulnerables y desfavorecidos del país", explicó González García. En tanto Arroyo, indicó que "en un año muy difícil, el Presidente Alberto Fernández priorizó cuidar a quienes más lo necesitan. Con el Plan Argentina contra el Hambre logramos garantizar la seguridad alimentaria de 11 millones de personas, ahora es el momento de avanzar en la calidad alimentaria y por eso es tan importante este convenio que nos permitirá profundizar las estrategias para lograr un mejor seguimiento de los índices de peso y talla y así fortalecer la nutrición de nuestras niñas y niños". El acuerdo habilita a que a través del Programa SUMAR se comparta información de los 130.000 menores de 1 año que aún no cuentan con DNI, lo que impide que perciban la Tarjeta ALIMENTAR. Además, se incluirán los datos de 362.000 menores de 6 años con malnutrición -por déficit y por exceso- con el objetivo de identificar a los que aún no perciben la tarjeta. El Programa SUMAR también brindará información nominalizada de las 109.000 personas identificadas como población originaria y 278.920 migrantes, para contribuir a la tarea del Ministerio de Desarrollo Social que asegure la inclusión de los menores de 6 años como beneficiarios de la Tarjeta ALIMENTAR. Por su parte, Desarrollo Social pondrá a disposición las bases de 1.800.000 menores de 6 años beneficiarios de la Tarjeta ALIMENTAR, con las cuales se realizarán cruces de información para analizar el estado sanitario de los niños y niñas, y así poder direccionar las acciones de ambas carteras en apoyo a las jurisdicciones. Adicionalmente, el Ministerio de Salud incluirá en el Mapa Nutricional la información de los menores de 6 años que perciben la Tarjeta ALIMENTAR para ampliar los datos de esta herramienta informática que localiza y georreferencia a los niños y niñas malnutridos a partir de la información del Programa SUMAR y que permite organizar abordajes especiales en comunidades vulnerables. Cabe destacar que a partir de los cruces de estos datos se avanzará con la inscripción en el Programa SUMAR de los beneficiarios y las beneficiarias de la Tarjeta ALIMENTAR que aún no se encuentran en el padrón.





