La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/nov/2020 Fe de Errata:

Brutti no esperaba un trasplante







Familiares del profesor de teatro aclararon las circunstancias de su fallecimiento. Haciéndonos eco de lo difundido en portales electrónicos de noticias y redes sociales, publicamos que el profesor de teatro Adolfo Brutti había fallecido este domingo en la vía pública víctima de un paro cardíaco y que, además, estaba en lista de espera para un trasplante. Luego de tomar contacto con su familia, aclaramos que falleció internado en la Unidad Coronaria del Hospital San José, tras experimentar dos paros cardíacos. Fue cerca de las 13:30 del domingo cuando, estando en el domicilio de una prima, Adolfo se desvaneció y al caer se golpeó la cabeza. A partir de ese momento se desencadenaron una serie de hechos asociados con un derrame cerebral y una trombosis pulmonar. Ya en el nosocomio municipal, falleció alrededor de las 16:30. Hecha la aclaración, pedimos las disculpas del caso a nuestros lectores en general y a la familia y allegados de Adolfo en particular por la información errónea reproducida en nuestra edición de ayer.



Fe de Errata:

Brutti no esperaba un trasplante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar