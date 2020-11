Efemérides del día de la fecha, 12 de noviembre

DÍA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza acerca de la obesidad y sus consecuencias y se resalta la necesidad de adoptar medidas para prevenirla y tratarla. La OMS define a la obesidad como "la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud"; la misma es causada por la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y la falta de actividad física. Lo cual desencadena otras patologías como la diabetes tipo II, problemas osteoarticulares y cardiovasculares, apnea del sueño, hipertensión arterial y aumenta el riesgo de padecer algunos cánceres como el de mama, vesícula, endometrio, hígado, riñones, colon, ovarios y próstata.Por otra parte, se recomienda realizar actividad física diariamente y aumentar el consumo de verduras y frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos. La OMS informa que la obesidad alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial y que cada año fallecen aproximadamente 2,8 millones de personas. A nivel nacional, el Ministerio de Salud estimaque más del 50% de la población tiene exceso de peso por lo que sugiere limitar la ingesta de alimentos ultraprocesados con mucha grasa, azúcar y sal como los productos de copetín, las bebidas azucaradas, las golosinas, los fiambres y los embutidos. En lo que respecta a la pandemia, según la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN)el 57% de los argentinos aumentó de peso, específicamente el 80% subió entre 1 y 3 kilos y el 3,5% más de 5 kilos. La presidenta de la SAN, Mónica Katz, remarcó que hay que "desincentivar el consumo excesivo de alimentos que contengan exceso de nutrientes críticos e incentivar los más saludables". RACING BICAMPEÓN La huelga de jugadores del año 1948 le quitó a Racing la posibilidad de consagrarse campeón. No obstante, al año siguiente, el equipo dirigido por Guillermo Stábile e integrado por grandes figuras como EzraSued, Nicolás Palma, Norberto "Tucho" Méndez, Rubén Bravo y LlamilSimesgritó campeón tras vencer a Boca 2 a 1 en La Bombonera. Así, el equipo de Avellaneda terminaba con una sequía de 24 años sin títulos. El año 1950 fue un gran año para "La Academia" no sólo porque inauguró el Estadio Presidente Perón sino porque también se consagró bicampeón a dos fechas de finalizar el torneo. En aquel campeonato, Racing ganó 23 partidos, perdió 10 y empató 1; el partido en el que se consagró bicampeón se disputó en el Estadio Florencio Sola contra Banfield que ganó 3 a 0 con goles de Raúl Tolosa y Juan José Pizzuti (futuro ídolo del club). En el año 1951, "La Academia" se convirtió en el primer equipo argentino en consagrarse tricampeón consecutivo del fútbol profesional. "WE FOUND LOVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2011, la canción "Wefoundlove" de Rihanna destronaba a "Someonelikeyou" de Adele del puesto número 1 del "Billboardhot Hot 100". Perteneciente al álbum "Talkthattalk" (2011) y compuesta por el dj escocés Calvin Harris, el sencillo es sobre una relación tóxica en la que se debe dejar ir al otro por el propio bienestar: "a veces se siente como si encontráramos el amor en un lugar sin esperanza".



Efemérides del día de la fecha, 12 de noviembre

