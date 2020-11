Moyano sufrió la ruptura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, mientras Lando y Sosa atraviesan problemas musculares. En tanto, el inicio del torneo se retrasó otra semana. Cuando Villa Dálmine decidió conformar un plantel corto, de "transición", para estos meses de incertidumbre que atraviesa el fútbol argentino y, especialmente, la Primera Nacional, en Mitre y Puccini se sabía que el rival más temido serían las lesiones. Y después de más de dos meses sin mayores inconvenientes en ese aspecto, la situación que actualmente debe manejar Felipe De la Riva se ha complicado por los problemas físicos que cursan cinco jugadores. El último amistoso con Chacarita dejó tres lesionados. La peor parte se la llevó Santiago Moyano: sufrió la ruptura de ligamento colateral interno de la rodilla derecha, según confirmaron los estudios que se realizó a principios de esta semana. El jugador, que fue víctima de una fuerte entrada de Rodrigo Insúa en el segundo tiempo del partido de titulares, ya comenzó los trabajos de rehabilitación y el cuerpo médico que encabeza Gabriele Guglieri estima que su recuperación demandaría alrededor de un mes. En tanto, el carrilero Facundo Lando padece una distensión en el cuádriceps de la pierna derecha, mientras que el atacante Sergio Sosa también cursa una lesión muscular, pero en el isquiotibial de la pierna derecha. Ambos estarían, al menos, dos semanas para volver a jugar. Ayer, además, la enfermería Violeta sumó otra preocupación: Juan Ignacio Alvacete no pudo completar el entrenamiento y sería sometido a estudios para confirmar si tiene alguna lesión. Así, ninguno de estos cuatro jugadores estará disponible el sábado, cuando Villa Dálmine dispute ante Flandria su sexto amistoso de preparación. Incluso, tampoco jugaría Federico Recalde, quien no se encuentra en plenitud física por un cuadro febril. En cambio, sí retornaría Juan Marcelo Ojeda, quien no participó del amistoso frente a Chacarita por dolencias musculares, pero ya está recuperado. Con este panorama, los mayores problemas de De la Riva para armar el 3-4-2-1 estarán en defensa. Como marcadores centrales tendrá a Maximiliano García y Maximiliano Pollacchi, por lo que la línea de tres deberá completarla con un juvenil (Leonel Montani, Francisco Lavielle y el recientemente promovido Eduardo Vallejos son las alternativas). En tanto, al no disponer ni de Lando ni de Moyano, el DT deberá improvisar en el puesto de carrilero por derecha. Ante Chacarita utilizó a Laureano Tello en esa posición en la que también se puede desempeñar el juvenil Juan Ignacio Varela. Finalmente, en caso de no contar con Recalde y como Tello jugaría como carrilero por derecha, el acompañante de Saúl Nelle en el centro del campo sería el juvenil Gino Olguín, quien ha tenido buenas actuaciones en los segundos partidos de los amistosos. Por su parte, Sosa había arrancado entre los titulares, pero una lesión sufrida en el inicio del amistoso ante Quilmes lo marginó del equipo y le permitió a Tomás Garro adueñarse de ese lugar. Con esta nueva distensión muscular, "el Colo" vuelve a perder terreno en la lucha por meterse en la formación inicial. En este contexto, la decisión de postergar una semana más el inicio del torneo sería una buena noticia para el Violeta. Y si bien todavía no fue oficializada, todo indica que el comienzo del certamen será el 28 de noviembre (ya había pasado del 7 al 21). Mientras tanto, ayer siguieron circulando diferentes versiones en cuanto al formato de competencia y que, finalmente, sería Claudio "Chiqui" Tapia quien tenga la última palabra. Incluso, hasta trascendió que se está analizando la posibilidad de poner en juego cuatro ascensos en vez de dos.



MOYANO, QUIEN SE LESIONÓ EN EL AMISTOSO ANTE CHACARITA, ESTARÁ INACTIVO AL MENOS POR UN MES.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; las lesiones sembraron complicaciones para De la Riva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar